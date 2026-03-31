이지듀, '이지에프 엑스' 라인 6종 출시…"피부 장벽 손상 케어"

다운타임 오인트 겔 등 6종 출시

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 디엔코스메틱스의 더마 코스메틱 브랜드 이지듀(Easydew)가 피부 장벽 손상의 다운타임을 케어할 수 있는 '이지에프 엑스(EGFx)' 라인 6종을 3월 26일 새롭게 출시했다고 밝혔다.

이지에프 엑스 라인은 피부 전문관리 후 또는 일상 속 다양한 자극으로 손상된 피부 장벽이 정상 상태로 케어되기까지 소요되는 '다운타임'을 보다 쉽고 빠르게 관리할 수 있도록 설계된 라인으로, 피부 진정과 장벽 케어를 동시에 고려한 것이 특징이다.

이지듀 '이지에프 엑스(EGFx)' 라인 6종 [사진=이지듀]

특히 이지에프 엑스 라인은 대웅제약의 인체동일구조, 고순도 'DW-EGF'에 전해질 콤플렉스와 차세대 안티에이징 성분으로 주목받는 NAD를 결합하여 피부 컨디션 케어에 시너지를 낼 수 있는 업그레이드 'EGFx'를 적용하였으며, 피부 장벽 개선은 물론 커버까지 하나의 라인업 안에서 가능하도록 구성한 제품군이 돋보인다.

이지에프 엑스 라인의 출시 제품은 ▲다운타임 오인트 겔(15mL) ▲다운타임 세럼(40mL) ▲다운타임 크림(60mL) ▲다운타임 오인트 마스크(23g x 4매) ▲다운타임 선(35mL) ▲다운타임 비비(35mL) 등 총 6종으로 구성됐다. 대표 제품인 '다운타임 오인트 겔'은 DW-EGF 성분을 국내 최대 함량인 10ppm 함유한 고농축 제품으로, 피부 전문 관리 후 피부 장벽을 집중 케어하며 인체적용시험에서는 다운타임 속도를 2배 이상 단축하는 결과를 확인했다.

이와 함께 EGFx를 83% 함유한 '다운타임 세럼', 수분 보호막 형성에 도움을 주는 PDRN과 판테놀을 함유한 '다운타임 크림'을 비롯해 붉은기∙붓기∙열감 케어를 위해 '다운타임 오인트 겔'의 유효성분을 그대로 담은 '다운타임 오인트 마스크', SPF50+/PA++++의 무기자차 선크림인 '다운타임 선', 피부 흔적을 자연스럽게 커버하는 '다운타임 비비크림' 등의 제품들이 함께 출시되어 소비자들의 관심을 모았다.

한편 이지에프 엑스 라인은 지난 26일 올리브영 온라인몰을 통해 처음 공개됐으며 오프라인에서는 같은 날 올리브영 센트럴 명동 타운에서 판매를 시작했다.

신제품 출시를 기념해 3월 30일부터 31일까지 올리브영 온라인 기획전이 진행되며, 최대 29% 할인 혜택과 함께 이지에프 엑스 제품 2개 이상 구매 시 5% 추가 할인 혜택이 적용된다. 이어 4월에는 '올영픽' 행사를 통해 오프라인에서도 소비자 접점을 확대해 나갈 예정이다.

이지듀 관계자는 "이지듀가 새롭게 선보이는 이지에프 엑스 라인은 기존의 피부 개선을 넘어 한층 강화된 피부 장벽 케어 솔루션을 원하는 고객들에게 최적의 선택지가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

sykim@newspim.com