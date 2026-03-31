전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.31 (화)
KYD 디데이
산업 생활경제

속보

더보기

롯데, 기술·인프라 포트폴리오 고도화... '질적 성장' 가속

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

화학 구조개편·피지컬 AI·글로벌 물류 강화
미래 먹거리 확보·수익성 중심 사업 재편 속도

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데가 핵심 사업의 기술·생산 인프라 경쟁력을 강화하며 '질적 성장' 중심의 체질 개선에 속도를 내고 있다.

단순 외형 확대를 넘어 사업의 본원적 경쟁력을 높이고, 친환경 에너지·AI·바이오 등 미래 성장 기반을 동시에 강화한다는 전략이다.

롯데정밀화학이 울산항에서 세계 최초로 그린 암모니아를 수입·하역 중인 모습. [사진=롯데정밀화학 제공] nrd@newspim.com

◆그린 암모니아·화학 사업 구조개편…에너지 사업 전환 가속

화학 부문에서는 청정 에너지 분야에서 성과가 가시화되고 있다. 롯데정밀화학은 세계 최초로 그린 암모니아를 상업 도입하며 무탄소 에너지 시장 선점에 나섰다. 울산항을 통해 도입된 그린 암모니아는 대규모 터미널에 저장되며 국가 간 상업 거래 사례로 평가받는다. 회사는 이를 기반으로 선박 연료, 혼소 발전, 수소 캐리어 등으로 활용 범위를 확대할 계획이다.

롯데케미칼은 정부가 추진 중인 국내 NCC 구조 개편 정책에 맞춰 업계에서 가장 먼저 사업 재편에 나섰다. 지난 2월 대산 석유화학단지 사업 재편안이 정부 승인을 받으며 석유화학 산업 첫 구조 개편 사례가 됐다.

롯데케미칼은 대산 사업장을 분할해 일부를 HD현대오일뱅크와의 합작사인 'HD현대케미칼'과 올해 9월까지 합병하고, 연간 110만톤(t) 규모의 기존 나프타분해설비(NCC) 가동을 중단하기로 했다. 정부는 약 2조1000억 원 규모의 맞춤형 지원 패키지로 구조 개편을 지원할 예정이다. 롯데케미칼은 이번 구조 개편과 함께 고부가 스페셜티 소재 비중을 확대하며 중장기 사업 안정성을 높이고 지속 가능한 성장을 이어간다는 방침이다.

롯데이노베이트는 지난달 미래형 편의점 'AX Lab 3.0'을 공개했다. [사진=롯데이노베이트 제공] nrd@newspim.com

◆AI·로봇·물류 자동화…디지털 경쟁력 확대

디지털 부문에서는 롯데이노베이트가 생성형 인공지능(AI)와 로봇을 결합한 '피지컬 AI' 사업을 확대하고 있다.

롯데이노베이트는 범용 피지컬 AI 기반 RaaS(Robot as a Service) 상용화를 목표로 유통·제조·서비스 등 다양한 산업 현장에서 활용 가능한 휴머노이드 로봇을 개발하고 있다. 지난달에는 코리아세븐과 협업해 휴머노이드 로봇과 AI 기술을 적용한 미래형 편의점 'AX Lab 3.0'을 공개했다.

롯데이노베이트 본사 1층에 위치한 해당 매장은 로봇과 AI가 매장 운영을 수행하는 테스트베드로, 유통 현장 자동화 기술 검증과 고도화에 활용될 예정이다. 아울러 생성형 AI 플랫폼 '아이멤버(Aimember)'를 통해 AI 시스템 품질과 신뢰성을 평가하는 국제 표준 ISO·IEC 25058 인증도 획득했다. 이는 국내 시험·인증기관을 통해 국제 상호 인증을 받은 첫 사례다. 아이멤버는 AI 성능뿐 아니라 보안, 취약점, 강건성, 위험 관리 등 다양한 평가 항목을 통과하며 글로벌 수준의 기술 신뢰도를 입증했다.

물류 분야에서도 자동화 기반 경쟁력 강화가 진행 중이다. 롯데글로벌로지스는 지난해 12월 미국 최대 건강기능식품 판매 플랫폼 '아이허브(iHerb)'와 함께 미국 텍사스주 덴턴(Denton)에 자동화 풀필먼트센터를 정식 오픈하며 국내 첨단 물류 기술이 집약된 풀필먼트 서비스를 선보였다.

해당 센터는 입고·검수·보관·포장·출고 등 물류 전 과정을 통합 운영하는 자동화 물류 거점으로, 롯데글로벌로지스의 물류 운영 노하우와 시스템이 적용됐다.

롯데글로벌로지스는 덴턴 풀필먼트센터에 적용된 자동화 물류 기술과 운영 역량을 기반으로 현지 신규 화주와 고객사를 확보하고, 향후 미주 시장에서 자사의 물류 기술을 표준으로 삼는 물류센터와 인프라망을 지속적으로 확대해 나간다는 계획이다.

또한 로봇 전문기업 '로브로스'와 광운대·경희대·서강대와 함께 국책 과제에 참여해 업계 최초로 '이족 보행 AI 휴머노이드 로봇'의 물류 현장 실증 연구를 진행하고 있다. 각 참여 기관은 물류 작업 환경에 적합한 로봇 성능과 안정성을 검증하고 있으며, 향후 진천 풀필먼트센터 현장에 로봇을 투입해 상품 출고와 포장 작업을 수행하도록 학습시키며 운영 데이터를 축적할 계획이다.

롯데지주 CI [사진=롯데지주 제공] nrd@newspim.com

◆바이오 CDMO 경쟁력 강화…미래 성장 축 구축

바이오 사업에서는 CDMO 경쟁력 강화에 속도를 내고 있다. 롯데바이오로직스는 세포주 개발부터 원료의약품 생산까지 8.5개월 내 수행 가능한 개발·생산 프로세스를 구축하며 고객 맞춤형 CDMO 서비스 역량을 강화하고 있다. 여기에 미국 시러큐스 바이오 캠퍼스의 품질 경쟁력과 올해 8월 준공 예정인 인천 송도 바이오 캠퍼스 제1공장의 생산 역량을 바탕으로 글로벌 고객사 확보에 나설 계획이다.

롯데는 기술·인프라 중심의 사업 재편을 통해 수익성과 성장성을 동시에 확보한다는 방침이다.

그룹 관계자는 "각 계열사가 기술과 원료, 생산 인프라 등 사업의 기반 경쟁력을 강화하며 미래 성장 기반을 확대하고 있다"며 "앞으로도 핵심 사업의 경쟁력을 지속적으로 높이며 포트폴리오의 질적 성장을 이어갈 계획"이라고 말했다.  

nrd@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
BTS '스윔', 빌보드 '핫 100' 1위 [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 하이브 레이블 그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 '빌보드 200'에 이어 '핫 100'에서도 1위를 기록했다. 31일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 공식 홈페이지에 게재한 차트 예고 기사에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'의 타이틀곡 '스윔(SWIM)'이 메인 송 차트 '핫 100'(4월 4일 자) 정상으로 직행했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 무료 복귀 공연 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)을 펼쳐졌다. 2026.03.21 photo@newspim.com 이는 '다이너마이트(Dynamite)', '새비지 러브(Savage Love)', '라이프 고즈 온(Life Goes On)', '버터(Butter)', '퍼미션 투 댄스(Permission to Dance)', '마이 유니버스(My Universe)' 이후 팀 통산 일곱 번째 1위 곡이다. 또한 '스윔'은 1190번째 '핫 100' 1위 곡이자 진입과 동시에 정상을 차지한 89번째 노래로 기록됐다. 이는 역대 1위 곡 중 단 7%에 해당하는 매우 드문 사례다. 빌보드는 "1971년부터 1979년까지 9개의 1위 곡을 기록했던 비지스 이후 거의 반세기 만에 팀 최다 1위 기록을 세웠다"라고 밝혔다. 또한 방탄소년단은 1958년 8월 '핫 100' 차트 시작 이후 그룹 중 다섯 번째로 많은 1위 곡을 보유하게 됐다. 매체에 따르면 그룹 최다 1위 기록은 비틀스(20곡)가 가지고 있으며 그 뒤를 이어 슈프림스(12곡), 비지스, 롤링 스톤즈(8곡) 그리고 방탄소년단 순이다. '스윔'은 지난 20일 발표됐으며 26일까지 집계 결과 스트리밍 1530만 회, 라디오 청취자 수 2580만 회, 디지털 및 실물 싱글 판매량 총 15만 4000 장에 달했다. 빌보드 '스트리밍 송 차트'에 2위로 진입해 팀 자체 최고 순위를 경신했다 '라디오 송 차트'에서는 18위로 데뷔했고 이 역시 팀의 역대 성적 중 가장 높은 진입 순위다. '디지털 송 세일즈 차트'에서는 1위를 찍어 방탄소년단의 13번째 1위 곡이 됐다. 이들은 해당 차트에서 가장 많은 1위 곡을 보유한 그룹에 등극했다. 방탄소년단은 소속사 빅히트 뮤직을 통해 "3년 9개월의 긴 기다림 끝에 선보인 앨범으로 '빌보드 1위'라는 큰 영광 얻게 되었다. 언제나 아낌없는 사랑과 응원을 보내주신 아미(팬덤명)분들은 물론 저희의 음악을 듣고 마음을 나눠주신 모든 분들께 깊이 감사드린다"라며 소감을 전했다. 이어 "신보를 준비하면서 많은 사람들이 공감할 수 있는 보편적인 정서를 담기 위해 고민했다. 이를 대표하는 타이틀곡 '스윔'은 어려움 속에서도 끝까지 나아가자고 말하는 노래다"라고 말했다. 방탄소년단 멤버들은 "이 곡이 국경을 넘어 많은 분들께 작은 용기와 위로가 되었기를 바란다. 오랜 시간 변함없는 믿음과 응원에 감사하고 앞으로도 진심을 다하는 음악으로 보답할 것"이라고 덧붙였다. 앞서 빌보드는 지난 30일 공개한 차트 예고 기사를 통해 '아리랑'이 메인 앨범 차트 '빌보드 200'(4월 4일 자) 정상을 찍었다고 밝혔다. 방탄소년단이 '빌보드 200'과 '핫 100' 정상을 동시에 점령한 것은 2020년 미니 7집 '비(BE)'와 타이틀곡 '라이프 고즈 온' 이후 약 6년 만이다.   alice09@newspim.com 2026-03-31 09:06
사진
김효주, 세계랭킹 3위로 도약 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 =절정의 폼을 뽐내고 있는 김효주가 생애 최고 세계랭킹인 '빅3'에 올랐다. 김효주는 31일(한국시간) 발표된 여자 골프 주간 세계 랭킹에서 찰리 헐(잉글랜드)을 4위로 끌어내리고 지난주보다 1계단 오른 3위에 자리했다. 김효주는 30일 끝난 포드 챔피언십에서 2년 연속 우승으로 시즌 2승 고지에 올라 평점이 6.71로 훌쩍 뛰어 잉글랜드의 찰리 헐(5.64)을 1점 이상 따돌렸다. 세계 1위 지노 티띠꾼(태국·10.81점), 2위 넬리 코르다(미국·8.44점)와의 격차는 여전하지만 생애 첫 '빅3'에 오른 건 김효주의 골프 커리어에 있어 의미가 작지 않다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김효주가 30일 LPGA 투어 포드 챔피언십 우승 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다. [사진=LPGA] 2026.03.30 psoq1337@newspim.com 김효주는 이번 시즌 LPGA 4개 대회에 나가 2승을 거머쥐고 한 번은 3위, 나머지 한 번은 공동 21위를 차지했다. CME 글로브 포인트, 시즌 상금, 올해의 선수 포인트 모두 1위다. 그는 4월 3일 개막하는 아람코 챔피언십에서 3연승과 통산 10승에 도전한다. 한국 선수 중에서는 김세영이 10위로 김효주의 뒤를 이었고 유해란은 13위, 최혜진은 15위에 자리했다. 포드 챔피언십에서 5위로 마감한 전인지는 91위로 껑충 뛰었고 공동 6위로 LPGA 데뷔 후 개인 최고 성적을 낸 윤이나는 67위로 올라섰다. psoq1337@newspim.com 2026-03-31 07:17

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동