롯데이노베이트 '코튼시드', 세븐일레븐과 'GO! GIANTS' 이벤트 진행

롯데 자이언츠 PB 상품을 구매 시 랜덤씰 제공

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 롯데이노베이트 팬덤 플랫폼 코튼시드는 롯데 자이언츠, 세븐일레븐과 손잡고 온오프라인을 넘나드는 'GO! GIANTS(랜덤씰 온라인 도감 수집)' 이벤트를 진행한다고 17일 밝혔다.

이벤트 참여 방식은 간단하다. 세븐일레븐 매장에서 롯데 자이언츠 PB 상품을 구매하면 실물 랜덤씰(탈부착 스티커)이 제공되며 랜덤씰 뒷면의 코드를 코튼시드 전용 페이지에 입력하면 디지털 랜덤씰을 추가로 받을 수 있다.

롯데이노베이트 팬덤 플랫폼 코튼시드는 롯데 자이언츠, 세븐일레븐과 손잡고 온오프라인을 넘나드는 'GO! GIANTS(랜덤씰 온라인 도감 수집)' 이벤트를 진행한다고 17일 밝혔다. [사진= 롯데이노베이트]

팬들은 수집한 랜덤씰을 도감 형태로 정리하며 수집의 즐거움과 성취감을 느낄 수 있다.

코튼시드 전용 페이지에는 '라운지' 기능이 탑재돼 도감 완성 현황을 공유하고 게시글과 댓글로 팬들이 자유롭게 소통할 수 있도록 했다.

팬들의 활동은 월별로 집계되며 디지털 랜덤씰 등록 수와 게시물 및 댓글 작성 수 등을 지표로 우수 활동자를 선정한다.

이벤트 기간에는 월간 '스코어 어택'을 통해 각 달의 우수 활동자에게 별도의 경품을 증정한다. 또한 이벤트 종료 후에는 디지털 랜덤씰 획득 기준을 충족한 팬들을 대상으로 추첨을 통해 풍성한 혜택을 제공할 예정이다.

이벤트 운영 기간은 오는 25일부터 6월 30일까지이며, 상품 판매 및 전용 페이지 운영은 9월 30일까지 이어진다.

판매 채널은 전국 세븐일레븐 매장이며 전용 페이지는 오는 25일 정식 공개될 예정이다. 세부 규정, 경품 구성, 참여 유의 사항 등은 코튼시드 'GO! GIANTS 랜덤씰' 페이지에서 확인할 수 있다.

롯데이노베이트 관계자는 "GO! GIANTS는 오프라인 구매의 즐거움과 온라인 수집의 몰입감을 자연스럽게 연결해, 팬들이 일상에서 롯데 자이언츠를 더 가깝게 즐길 수 있도록 기획했다"며 "라운지 기반의 커뮤니티 참여형 콘텐츠와 스페셜 영상 및 효과 등 흥미 요소를 더해 차별화된 팬 경험을 제공하겠다"고 말했다.

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