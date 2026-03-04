롯데정밀화학, 그린 암모니아 상업 도입..."무탄소 에너지 패러다임 선도"

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 롯데정밀화학은 세계 최초로 그린 암모니아를 상업 도입했다고 4일 밝혔다.
롯데정밀화학은 그린 암모니아를 울산항을 통해 수입하고 인접한 롯데정밀화학의 아시아 최대 규모의 암모니아 터미널에 저장했다.
이는 세계 최초의 그린 암모니아의 국가간 무역 사례다. 그동안 계획으로만 존재하던 그린 암모니아 글로벌 밸류체인의 가능성을 현실로 증명한 것으로, 탄소 중립 시대 무탄소 에너지 패러다임 전환을 선도하는 실증 사례라는 설명이다.
수입된 그린 암모니아는 글로벌 청정 에너지 기술 기업 엔비전사가 중국 내몽고 지역에 건설한 세계 최대의 그린 수소·암모니아 생산 단지에서 100% 재생에너지(풍력·태양광)로 생산됐다.
해당 프로젝트는 글로벌 청정인증기관 ISCC의 인증과 국내 에너지경제연구원(KEEI)의 청정수소인증제 예비검토컨설팅에서 1등급 인증을 획득했다. 롯데정밀화학은 수입된 그린 암모니아를 향후 암모니아 벙커링(선박 연료), 혼소발전 연료, 청정 수소 캐리어 등 무탄소 에너지 수요에 활용할 계획이다.
롯데정밀화학은 글로벌 청정 암모니아 공급망 구축을 위해, 업계를 선도하는 다양한 지역의 글로벌 기업 및 기관들과 협력하고 실증을 진행하고 있다. 이를 통해 다채널 판매 플랫폼을 구축하고 '아시아 1위 청정 암모니아 허브'로 도약한다는 계획이다.
롯데정밀화학 정승원 대표는 "이번 세계 최초 그린 암모니아를 상업 도입은 회사와 국가 차원을 넘어 세계가 주목하고 있다. 이 사례는 인류가 기후 위기 해결을 위해 계획한 무탄소 에너지 전환의 유력한 대안인 그린 수소·암모니아 밸류체인 구축의 효시로서 역사적 의미를 갖는다"며 "앞으로 글로벌 선도 기업들과 협력하여 아시아 1위 청정 암모니아 허브 도약의 기반을 공고히 해 나갈 것"이라고 말했다.
