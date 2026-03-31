경기도, 문화 크라우드펀딩 플랫폼 '컬처모아' 4월 6일 공식 출범

박래혁 국장 "경기도 문화예술의 새로운 가능성을 도민과 함께 열어가는 첫걸음"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도민이 직접 투자하고 참여해 문화·예술인의 자생력을 키우는 경기도의 문화 크라우드펀딩 플랫폼 '컬처모아'가 4월 6일 공식 출범한다.

경기도민이 직접 투자하고 참여해 문화·예술인의 자생력을 키우는 경기도의 문화 크라우드펀딩 플랫폼 '컬처모아'가 4월 6일 공식 출범한다. [사진=경기도]

31일 도에 따르면 '크라우드펀딩(Crowdfunding)'이란 대중이 십시일반 자금을 모아 특정 프로젝트에 참여하거나 투자하는 방식을 뜻한다.

창작자와 문화예술 단체들은 일회성 보조금에 의존해 시장성을 검증하고 지속적인 경쟁력을 확보하는 데 한계가 있다.

이러한 문제를 해결하기 위해 경기도는 경기콘텐츠진흥원과 함께 창작자와 도민을 직접 연결하는 선순환 생태계를 구축하기로 하고 '컬처모아'를 기획했다. 경기도는 도비 5억 원을 투입해 문화, 콘텐츠 예술, 체육 관광 등 5개 분야 약 200개의 다채로운 펀딩을 지원할 예정이다.

이번 펀딩은 도민이 각자의 취향에 맞춰 쉽게 참여할 수 있도록 4가지 유형으로 세분화해 진행된다. 구체적으로 ▲공연·전시 관람을 위한 '티켓판매형' ▲캠핑장이나 미술관 등을 이용하는 '체험·이용형' ▲굿즈 및 콘텐츠를 구매하는 '상품판매형' ▲시설개선 등을 돕는 '참여·응원형'으로 구성했다.

예를 들어 평소 지역 문화나 스포츠에 관심 있는 도민이라면 온오프믹스 내 '컬처모아' 페이지에 접속해 '인디 뮤지션 공연'이나 '독립야구단 유니폼 제작'과 같은 개별 프로젝트의 이야기를 확인하고 원하는 리워드(티켓, 유니폼 등)를 선택해 펀딩할 수 있다.

도민들의 소액 투자가 모여 목표 금액이 달성되면 창작자와 단체는 이 자금을 초기 제작비로 삼아 안정적으로 공연을 올리거나 굿즈를 생산할 수 있는 자생력을 얻게 된다. 펀딩에 참여한 도민은 단순한 관람객을 넘어 기획 단계부터 참여한 '공동 제작자'이자 '후원자'로서 한정판 리워드를 선점하는 혜택을 누리게 된다.

또한 '컬처패스'와 연계해 크라우드펀딩 참여 시 사용할 수 있는 쿠폰을 운영한다. 해당 쿠폰은 정해진 기간 예산 범위 내에서 발급되며, 참여자는 펀딩 시 1인 1매에 한해 사용할 수 있다. 쿠폰 관련 세부 내용은 컬처패스 앱에서 확인할 수 있다.

플랫폼은 민간 크라우드펀딩 사이트인 '온오프믹스'를 통해 운영되며, 공식 오픈일인 4월 6일에는 경기아트센터, 경기관광공사, 경기문화재단 등 도 산하기관이 참여한 40여 개 프로젝트가 우선 공개된다. 경기콘텐츠진흥원이 펀딩 프로젝트 관리와 플랫폼 운영 전반을 총괄해 우수 프로젝트가 도민과 원활하게 연결될 수 있도록 돕는다.

도는 앞서 3월 26일 온오프믹스 누리집에 플랫폼 사전공개 페이지를 개설하고 '작은 참여가 모여 새로운 무대를 만드는 곳'이라는 슬로건과 함께 본격적인 사전 홍보에 돌입했다.

박래혁 경기도 문화체육관광국장은 "컬처모아는 단순한 플랫폼 출범을 넘어 경기도 문화예술의 새로운 가능성을 도민과 함께 열어가는 첫걸음"이라며 "도민의 작은 참여 하나하나가 모여 경기도 문화 생태계를 더욱 풍요롭게 만들 수 있도록 앞으로도 지속적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.

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