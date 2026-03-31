현대百·아울렛, '2026 코리아그랜드세일' 우수 참여기업에 선정

외국인 관광객 유치와 K-쇼핑 활성화에 기여한 공로 인정받아

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 현대백화점과 현대아울렛이 외국인 관광객 유치와 K쇼핑 활성화에 기여한 공로를 인정받았다.



현대백화점과 현대아울렛은 '2026 코리아그랜드세일' 우수 참여기업으로 선정됐다고 31일 밝혔다.

현대아울렛은 문화체육관광부 장관상, 현대백화점은 한국방문의해위원회 위원장상을 각각 수상했다.

현대백화점 BI [사진=현대백화점 제공] nrd@newspim.com

코리아그랜드세일은 문화체육관광부가 주최하고 한국방문의해위원회가 주관하는 국내 최대 쇼핑문화관광축제다.



우선, 현대백화점은 지난 1월부터 2월까지 개최된 코리아그랜드세일 행사 기간 업계 최초로 한국을 경유하는 환승 외국인을 대상으로 더현대 서울을 방문하는 '환승투어'를 운영하는 등 외국인 고객을 대상으로 한국의 맛과 문화를 직접 경험할 수 있는 차별화된 체험 프로그램을 선보였다. 최근에는 글로벌 여행 플랫폼과 손잡고 주요 점포와 주변 관광 인프라를 결합한 '투어패스'도 출시해 운영 중이다.



현대아울렛은 외국인 관광객이 많이 찾는 김포점과 송도점, 동대문점 등 주요 점포에서 외국인 전용 할인 혜택과 K굿즈 웰컴 기프트를 증정하는 등 다양한 프로모션을 선보이고 있다. 실제 김포점의 경우 올해 1~2월 외국인 관광객 매출은 지난해와 비교해 66% 늘었다.



현대백화점 관계자는 "앞으로도 현대백화점과 현대아울렛만의 차별화된 콘텐츠를 지속 확대해 나가겠다"며 "외국인 관광객이 찾는 대표 쇼핑 명소로서 국내 관광 산업 발전에 기여하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

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