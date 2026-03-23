현대백화점, 인기 골프 브랜드 최대 70% 할인 판매

오는 29일까지 전국 백화점 점포서 행사 진행... KLPGA와 팝업도 진행

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 현대백화점이 '한국여자프로골프협회(KLPGA)'와 함께 골프 성수기인 봄 시즌을 맞아 대규모 골프 페어를 진행한다.

현대백화점은 오는 29일까지 압구정본점과 더현대 서울 등 현대백화점 전국 점포에서 골프 테마 행사 '더현대 그린 페스타'를 진행한다고 23일 밝혔다.

현대백화점이 이달 29일까지 진행하는 KLPGA 팝업스토어 전경 [사진=현대백화점 제공] nrd@newspim.com

점포별로 대형 행사를 연다. 판교점, 목동점, 천호점, 중동점, 울산점 등 5개 점포에서는 연중 최대 규모의 '봄 골프대전'을 진행해 골프 의류를 최초 판매가 대비 최대 70% 할인된 가격에 판매한다. 행사에는 인기 골프웨어 브랜드 '테일러메이드', 미국 프리미엄 브랜드 '캘러웨이', 프리미엄 골프화 브랜드 '풋조이' 등 30여 개 브랜드가 참여하며, 행사 진행 브랜드는 점포별로 상이하다.

팝업스토어도 진행된다. 같은 기간 더현대 서울 사운즈 포레스트에서는 선수 애장품 전시를 비롯해 KLPGA 공식 상품을 판매하는 팝업스토어가 진행된다. 대표 상품으로는 'KLPGA 투어 시즌권 베이직', 'KLPGA 공식 카라티', 'KLPGA 골프 장갑' 등이 있다.

이와 함께 골퍼들을 위한 다양한 체험 이벤트를 통해 색다른 재미를 제공할 계획이다. 대표적으로 점포별 골프존 마켓에서는 '2026 그린 마스터 샷 챌린지' 이벤트를 진행한다. 현대백화점은 골프존 시타실에서 기록한 비거리의 끝자리가 '26'인 고객 240명을 추첨해 '부쉬넬 A1 SLOPE 거리 측정기(10명)', 'KLPGA 대회 라운지 입장권(10명)', '포언더 COR 3.0 골프공(20명)', '골프존 2만원 마일리지 쿠폰(50명)', '골프존 1만원 마일리지 쿠폰(150명)' 등 다양한 경품을 제공한다. 이벤트 참여 방법은 현대백화점 홈페이지와 앱을 통해 확인할 수 있다.

경품 행사도 마련했다. 동일 기간 현대백화점 전국 전 점포의 골프 브랜드 매장에서 제품을 구매한 고객 중 3명을 추첨해 KLPGA 프로 골프 선수들의 친필 사인이 새겨진 골프채를 경품으로 제공한다. 경품 행사는 현대백화점 홈페이지와 앱을 통해 응모할 수 있다.

현대백화점 관계자는 "KLPGA와 함께 봄 시즌을 맞아 다양한 할인 혜택과 이벤트를 담은 행사를 준비하게 됐다"며 "앞으로도 변화하는 트렌드에 맞춰 고객 체험 행사와 할인 행사 등을 다양하게 선보일 것"이라고 말했다.

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