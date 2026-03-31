김영록 "청년이 지역서 일자리 찾고 정착하도록 할 것"

전남대 학생들과 '천원 아침밥 미팅'…일자리·교통비·주거지원 논의

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 더불어민주당 김영록 전남광주특별시장 예비후보가 청년들이 지역에 정착할 수 있도록 양질의 일자리와 생활여건을 확충하겠다는 구상을 밝혔다.

김 예비후보는 30일 오전 전남대 제1학생마루 식당에서 윤동규 총학생회장 등 학생회 임원 10여 명과 '1000원 아침밥 미팅'을 갖고 청년정책 방향을 논의했다.

윤동규 전남대 총학생회 회장 및 간부들과 전남대 제1학생마루 앞에서 기념촬영을 하고 있는 김영록 예비후보 . [사진=김영록 예비후보 선거사무소] 2026.03.31 ej7648@newspim.com

그는 "청년들이 지역에서 좋은 일자리를 찾고 가족과 함께 행복하게 살 수 있도록 하겠다"고 말했다.

학생들은 이 자리에서 ▲고속철도·고속버스 청년 할인 확대 ▲대중교통 편의성 제고 ▲시험기간 중 식사비 지원 ▲청년 맞춤형 주택 공급 등 다양한 정책을 건의했다.

김 예비후보는 이에 대해 "청년들의 의견을 충분히 숙고해 체감할 수 있는 정책을 내놓겠다"며 반도체 등 대기업 유치에는 시간이 필요한 만큼, 먼저 수도권 공공기관 이전을 통한 공공 일자리 확충을 추진하겠다고 밝혔다.

또 나주 빛가람혁신도시 내 이전 공공기관의 지역채용 비율(현재 30%)을 상향하는 방안을 검토하고 전남도의 청년문화복지카드 지원액을 현행 25만 원에서 2027년부터 50만 원으로 늘리겠다고 설명했다.

이와 함께 청년창업사관학교를 통해 매년 100명씩 선발해 2년간 2400만 원을 지원하고 해외 유학 및 청년·신혼부부 맞춤형 '전남형 만원 주택' 사업 등도 확대할 방침이다.

김 예비후보는 "광주·전남 통합을 제안한 이유 역시 청년들이 지역에 머물며 일자리를 찾고 정착할 수 있게 하기 위한 것"이라며 "전남대 학생들의 제안을 바탕으로 실질적인 청년정책을 마련하겠다"고 강조했다.

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