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韩政府研讨中东局势应对方案 强调能源安全与财政支持

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纽斯频通讯社世宗3月31日电 在中东动荡局势长期化引发韩国经济受到冲击忧虑的背景下，韩国国务总理金民锡与经济领域专家就应对方向进行讨论。专家们认为，在迅速提供财政支持的同时，还需加强能源安全，如推进供应链多元化、扩大可再生能源投资等。

资料图：韩国国务总理金民锡。【图片=纽斯频通讯社】

据总理办公室30日消息，金民锡当天在政府首尔办公楼举行"中东局势经济应对措施座谈会"，检查军事行动对国内外经济的影响，并讨论各领域应对方向。会上提出的建议将与紧急经济本部共享，并反映在后续对策中。

金民锡在开场发言中强调："随着中东地区地缘政治风险加剧，全球能源市场不确定性正在扩大。为维持韩国经济的基础实力，必须将宏观经济与金融市场的稳定作为首要任务管理。"

座谈会上，专家们各抒己见，讨论了宏观经济、金融、产业竞争力及经济安全领域的应对方向。总理办公室表示，与会者一致认为，在"美国优先"政策和中东局势长期化的背景下，可能对宏观经济及金融市场带来冲击，因此必须通过迅速的财政支持以及对国民和投资者进行一致且清晰的沟通来稳定市场。

此外，与会专家还就能源供应链中断风险提出对策，包括扩大战略资源储备、推进进口来源多元化，并从长期角度讨论了加大可再生能源投资等强化能源安全的根本性方案。（完） 

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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