전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.31 (화)
KYD 디데이
전국 지자체

속보

더보기

전국 광역단체장 3월31일 일정

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

▲고광완 광주시장 직무대행
- 통상 업무
▲황기연 전남지사 권한대행
- 실국장 정책회의(19:00 서재필실)
- 반부패 청렴도 향상 종합대책 공유 회의(10:00 서재필실)
- 순천만 애니메이션 클러스터 준공식(14:00 순천)
▲김관영 전북지사
- 삼성 CRS 협력 업무협약(11:30 회의실)
- 현대차 투자협약 이행 점검회의 (13:30 회의실)

김관영 전북지사 [사진=뉴스핌 DB]

▲김진태 강원지사
- 수산인의 날 행사(11:00 강릉 라카이샌드파인컨벤션)
- 속초~고성 고속도로 등 예타통과 대응전략 브리핑 (14:00 속초 피노디아 엑스포타워)
▲황명석 행정부지사(경북도지사권한대행)
- 화공 굿모닝 특강(374회);휴머노이드 로봇과 제조업(07:20 다목적홀)
- 실.국.원장 간부회의;자국 인공 지능(sovereign AI) 관련(09:30 원융실)
- 산불피해지원 및 지역재건 대책 간담회(14:00 화랑실)
- 경상북도교육청 청사 이전 10주년 기념식(15:50 경상북도교육청)
▲박형준 부산시장
- 언론 인터뷰-부산일보(11:30 집무실)
- 브리핑-산업단지 유치업종 구조개편 방안(13:30 9층 기자회견장)
- 임용장 수여식-3~4급 직위(13:40 의전실)
- 제5차 기업 혁신성장 간담회(14:30 부산테크노파크 엄궁단지)
- 동네방네 행복한 길(16:10 강서구 일원)
▲박완수 경남지사
- 김해장유 시민과의 대화(14:00 김해 장유도서관)
▲김두겸 울산시장
- 중소기업 현장간담회 연계 월간업무계획 보고회(10:00 TP 매곡지구 자동차부품기술연구소 2층)
▲유정복 인천시장
- 시 직장운동부 등 전문 체육인들과의 간담회 (08:00)
- 인천시의회 임시회 본회의 (10:00)
- 부평동~장고개 간 도로 개설공사 개통식 (14:00)
▲이장우 대전시장
- 2026 태안국제원예치유박람회 충청권 시·도 업무협약(11:00 충남도청)
- 대전 청년새마을연합회 워크숍(16:00 호텔 선샤인)
▲최민호 세종시장
- 확대간부회의(8:30 대회의실)
- 충청권 시도-태안 국제박람회 조직위 업무협약식(11:00 충남도청)
- 2026년 '세종 세계로 장학생' 해외유학 장학증서 수여식(15:00 세종실)
- 3월 읍면동장 회의(17:00 집현실)
▲김태흠 충남지사
- 태안국제원예치유박람회 충청권 시·도 업무협약식(11:00 접견실)
- 내포 종합의료시설 건립사업 기공식(14:30 홍성)
- 소방헬기 2호기 취항식(16:00 충청소방학교)


[전국종합=뉴스핌]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
김효주, 세계랭킹 3위로 도약 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 =절정의 폼을 뽐내고 있는 김효주가 생애 최고 세계랭킹인 '빅3'에 올랐다. 김효주는 31일(한국시간) 발표된 여자 골프 주간 세계 랭킹에서 찰리 헐(잉글랜드)을 4위로 끌어내리고 지난주보다 1계단 오른 3위에 자리했다. 김효주는 30일 끝난 포드 챔피언십에서 2년 연속 우승으로 시즌 2승 고지에 올라 평점이 6.71로 훌쩍 뛰어 잉글랜드의 찰리 헐(5.64)을 1점 이상 따돌렸다. 세계 1위 지노 티띠꾼(태국·10.81점), 2위 넬리 코르다(미국·8.44점)와의 격차는 여전하지만 생애 첫 '빅3'에 오른 건 김효주의 골프 커리어에 있어 의미가 작지 않다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김효주가 30일 LPGA 투어 포드 챔피언십 우승 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다. [사진=LPGA] 2026.03.30 psoq1337@newspim.com 김효주는 이번 시즌 LPGA 4개 대회에 나가 2승을 거머쥐고 한 번은 3위, 나머지 한 번은 공동 21위를 차지했다. CME 글로브 포인트, 시즌 상금, 올해의 선수 포인트 모두 1위다. 그는 4월 3일 개막하는 아람코 챔피언십에서 3연승과 통산 10승에 도전한다. 한국 선수 중에서는 김세영이 10위로 김효주의 뒤를 이었고 유해란은 13위, 최혜진은 15위에 자리했다. 포드 챔피언십에서 5위로 마감한 전인지는 91위로 껑충 뛰었고 공동 6위로 LPGA 데뷔 후 개인 최고 성적을 낸 윤이나는 67위로 올라섰다. psoq1337@newspim.com 2026-03-31 07:17
사진
은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동