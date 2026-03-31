전국 광역단체장 3월31일 일정

▲고광완 광주시장 직무대행
- 통상 업무
▲황기연 전남지사 권한대행
- 실국장 정책회의(19:00 서재필실)
- 반부패 청렴도 향상 종합대책 공유 회의(10:00 서재필실)
- 순천만 애니메이션 클러스터 준공식(14:00 순천)
▲김관영 전북지사
- 삼성 CRS 협력 업무협약(11:30 회의실)
- 현대차 투자협약 이행 점검회의 (13:30 회의실)
▲김진태 강원지사
- 수산인의 날 행사(11:00 강릉 라카이샌드파인컨벤션)
- 속초~고성 고속도로 등 예타통과 대응전략 브리핑 (14:00 속초 피노디아 엑스포타워)
▲황명석 행정부지사(경북도지사권한대행)
- 화공 굿모닝 특강(374회);휴머노이드 로봇과 제조업(07:20 다목적홀)
- 실.국.원장 간부회의;자국 인공 지능(sovereign AI) 관련(09:30 원융실)
- 산불피해지원 및 지역재건 대책 간담회(14:00 화랑실)
- 경상북도교육청 청사 이전 10주년 기념식(15:50 경상북도교육청)
▲박형준 부산시장
- 언론 인터뷰-부산일보(11:30 집무실)
- 브리핑-산업단지 유치업종 구조개편 방안(13:30 9층 기자회견장)
- 임용장 수여식-3~4급 직위(13:40 의전실)
- 제5차 기업 혁신성장 간담회(14:30 부산테크노파크 엄궁단지)
- 동네방네 행복한 길(16:10 강서구 일원)
▲박완수 경남지사
- 김해장유 시민과의 대화(14:00 김해 장유도서관)
▲김두겸 울산시장
- 중소기업 현장간담회 연계 월간업무계획 보고회(10:00 TP 매곡지구 자동차부품기술연구소 2층)
▲유정복 인천시장
- 시 직장운동부 등 전문 체육인들과의 간담회 (08:00)
- 인천시의회 임시회 본회의 (10:00)
- 부평동~장고개 간 도로 개설공사 개통식 (14:00)
▲이장우 대전시장
- 2026 태안국제원예치유박람회 충청권 시·도 업무협약(11:00 충남도청)
- 대전 청년새마을연합회 워크숍(16:00 호텔 선샤인)
▲최민호 세종시장
- 확대간부회의(8:30 대회의실)
- 충청권 시도-태안 국제박람회 조직위 업무협약식(11:00 충남도청)
- 2026년 '세종 세계로 장학생' 해외유학 장학증서 수여식(15:00 세종실)
- 3월 읍면동장 회의(17:00 집현실)
▲김태흠 충남지사
- 태안국제원예치유박람회 충청권 시·도 업무협약식(11:00 접견실)
- 내포 종합의료시설 건립사업 기공식(14:30 홍성)
- 소방헬기 2호기 취항식(16:00 충청소방학교)
[전국종합=뉴스핌]