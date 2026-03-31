서울시, 외국인 유학생 '30일간의 서울일주' 참가자 모집

4월 1일부터 14일까지…새내기반·적응반 등 총 125명

새내기 유학생 적응 돕는 '버디 프로그램' 새롭게 도입



[서울=뉴스핌] 이진용 기자= 서울시는 4월 1일부터 14일까지 '30일간의 서울일주' 프로그램 3기 참여자를 모집한다고 31일 밝혔다. 이 프로그램은 외국인 유학생의 적응과 정착을 돕기 위한 맞춤형 지원사업이다.

서울 체류 외국인 유학생 수는 8만 2000여 명에 달하며, 지난해 '세계에서 유학하기 좋은 도시 1위'에 선정된 서울시는 글로벌 교육 도시로 자리매김하고 있다. 이에 따라 시는 유학생들이 서울에서 학업 후 전문인력으로 성장하고 안정적으로 정착할 수 있도록 다양한 프로그램을 운영하고 있다.

새내기반 홍보포스터. [서울시 제공]

올해 시는 내국인 버디와 함께하는 '새내기반'과 취업역량 강화 등 정주·정착 역량 강화에 집중하는 '적응반'으로 운영 과정을 이원화하는 프로그램 고도화를 마쳤다. 이를 바탕으로 모집대상은 ▶새내기반(50명)▶내국인 버디(20명) ▶적응반(75명) 총 125명의 3기 참여자를 모집한다. 30일간의 서울일주 공식인스타그램, 홍보 포스터의 QR코드 또는 링크를 통해 온라인으로 참여 신청할 수 있으며, 참여자는 1차 서류 심사 및 2차 영상 심사를 거쳐 최종 선발된다.

지난해 1·2기 프로그램 운영 결과, 27개국 175명에게 92.8%의 높은 만족도를 기록했다. 올해는 모집 인원을 연간 300명으로 확대하고 대상을 전문대까지 넓혔다.

프로그램은 다양한 활동을 포함하여 유학생들이 즐거운 경험을 쌓을 수 있도록 구성되었다. 특히, 새내기 유학생들의 정서적 안착을 돕기 위해 내국인 대학생 20명을 '버디'로 선정, 함께 팀을 이루어 자율 미션을 수행하는 방식을 채택하고 있다.

이영미 서울시 외국인이민담당관은 "이번 프로그램을 통해 외국인 유학생들이 서울을 정착하고 싶은 도시로 느끼길 바란다"며, "유치에서 정착까지 이어지는 지원으로 글로벌 인재들이 성공적으로 서울에 안착할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

jycafe@newspim.com