'서울달' 4월부터 연중무휴…365일 도심 한눈에

4월부터 매일 정오~오후 10시까지 이용, 성수기 주말엔 오전 10시부터 운영

글로벌 온라인 여행사(OTA) 예약 채널 3곳 추가…외국인 관광객 접근성 확대

기상악화로 운행 불가 시 지상에서 '서울달 그라운드 투어' 프로그램 대체 운영

[서울=뉴스핌] 이진용 기자= 여의도 상공에서 서울의 아름다움을 조망할 수 있는 계류식 가스기구 '서울달'이 4월 1일부터 연중무휴 운영으로 변경된다. 이는 기존의 월요일 정기 휴무를 없애 관광객에게 더 많은 이용 기회를 제공하기 위한 조치다.

운영 시간은 매일 정오부터 오후 10시까지이며, 관광 성수기인 4일부터 6월, 9월부터 11월까지의 주말에는 운영 시간은 오전 10시부터 오후 10시로 확대된다.

'서울달'의 이용 편의성을 향상시키기 위해, 글로벌 온라인 여행사(OTA) 예약 채널이 현행 7개에서 3개를 추가하여 총 10개로 늘어난다. 이를 통해 외국인 관광객들이 익숙한 플랫폼을 통해 탑승권을 미리 예매할 수 있도록 할 예정이다.

하늘에 떠 있는 '서울달' 야경. [서울시 제공]

기상 악화 등으로 운행이 불가할 경우에는 '서울달 그라운드 투어' 프로그램이 대체 운영된다. 이 프로그램은 곤돌라 내부 탐방과 비행 원리 교육, 기념사진 촬영 등을 통해 서울달의 체험을 지상에서도 가능하게 한다.

'서울달'은 2024년 8월 23일 개장 이후 2026년 3월 25일까지 누적 탑승객 약 88000명, 외국인 탑승객 약 31000명, 무사고 비행 횟수 9300회 이상을 기록했다. 2025년 전체 탑승객 가운데 외국인 비율이 40%에 달하며, 외국인이 평가한 '2024년 서울시 최고의 정책'에서 3위에 선정되었다.

지난해 실시한 설문조사에서는 탑승객 1500명 중 92.4점의 높은 만족도가 나타났으며, 86.7%가 재탑승 의사를 밝혔고 93.6%가 주변에 추천할 의향이 있다고 응답했다.

김명주 서울시 관광체육국장은 "'서울달'은 서울의 매력을 색다르게 전달하는 대표적인 관광 랜드마크로 자리 잡고 있다"며 "앞으로도 지속적으로 관광 콘텐츠를 개발·제공해 서울이 '머무르고 싶은 도시, 다시 찾고 싶은 도시'로 거듭날 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

길기연 서울관광재단 대표는 "이번 예약 채널 확대와 연중무휴 운영은 전 세계 관광객들이 '서울달'을 더욱 친숙하게 경험할 수 있도록 서비스의 경계를 허무는 중요한 계기가 될 것"이라며, "앞으로도 철저한 안전 관리와 차별화된 서비스로 서울을 찾는 모든 이들에게 잊지 못할 하늘 위 추억을 선사하겠다"고 말했다.

jycafe@newspim.com