서울시, 중동전쟁따른 원자재 가격 급등 즉시 반영한다

공사지연·품질저하 차단 위해 자재 단가 월간 배포로 변경

신속한 계약금액 조정으로 건설현장 안전 확보 목표

[서울=뉴스핌] 이진용 기자= 서울시는 중동 지역 전쟁 장기화로 인해 촉발된 원자재 가격 급등에 즉각 대응하기 위해 공공공사 원가 상승분을 즉시 반영하는 체계를 가동한다고 31일 밝혔다.

이번 조치의 일환으로 서울시는 원가심사 단계에서 최신 자재 단가를 적용하고, 공통자재 864개(360종)의 단가 배포 주기를 기존 6개월 단위에서 1개월 단위로 변경할 예정이다. 이를 통해 건설현장 대응력을 강화할 계획이다.

이미 진행 중인 공사에 대해서도 물가변동 요건을 충족할 경우 계약금액을 적극 조정하고, 급등 품목은 신속 보전하기로 했다. 서울시는 이러한 조치가 공사지연과 품질저하를 방지하는 데 큰 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

서울시청 전경.

서울시는 원가 시의성을 높이기 위해 원자재 가격 급등을 반영하기로 한 이번 결정이 건설업계의 어려움을 경감할 것으로 전망하고 있다. 특히 가격 변동이 큰 품목의 경우 체감 효과가 클 것으로 보고 있다.

기존에 계약이 체결된 공사에 대해서는 물가변동에 따른 계약금액 조정이 규정에 따라 즉시 추진되며, 구체적으로 계약 체결 후 90일이 지나고 물가상승률이 3%를 초과할 경우 조정이 가능하다.

서울시는 지난해부터 진행해온 건설규제 철폐와 적정공사비 산정 노력을 지속할 계획이다. 이를 통해 건설업계의 재정적 지원을 강화하고, 공사현장 안전 확보를 목표로 하고 있다.

박경환 서울시 재무국장은 "원자재 가격 상승을 공사비에 신속히 반영하는 것은 건설 현장의 안전과 품질에 중요한 사안"이라며, "이번 조치가 건설업계의 숨통을 틔우고 현장 안전을 확보하는 데 밑거름이 되기를 바란다"고 말했다.

jycafe@newspim.com