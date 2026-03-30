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李대통령, 제주 전통시장 방문…상인들과의 소통으로 지역경제 활성화 모색

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李대통령, 제주 동문시장 방문 소통
제주 경제 활성화 의지 표명

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 이재명 대통령이 30일 제주 방문 마지막 일정으로 전통시장을 찾아 상인들과 소통했다.

강유정 청와대 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 "이재명 대통령은 오늘 오후 제주 타운홀미팅 '제주의 마음을 듣다' 종료 후, 김혜경 여사와 함께 1박 2일 제주 일정의 마지막 일정으로 동문시장을 방문했다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난 29일 제주 4·3 평화공원을 찾아 관계자의 설명을 듣고 있다. [사진=청와대] 2026.03.30 photo@newspim.com

동문시장은 제주시 도심에 위치한 대표적인 전통시장으로, 대통령 부부의 방문 소식에 상인들과 방문객들이 환호와 박수로 이들을 맞이했다고 강 대변인은 전했다.

현장에서는 입구에 서 있던 한 외국인 관광객이 대통령의 질문에 '오스트레일리아'라고 답하는 모습도 연출됐다. 이 대통령 부부는 시장 곳곳을 돌며 시민들과 셀카 촬영과 악수를 이어갔다. 한 상점에서는 온누리상품권으로 현지 과일 찹쌀떡을 구입해 즉석에서 참모진과 함께 시식했다.

이 대통령은 특히 어린이들과의 만남에 적극적으로 응했다. 강 대변인은 "'아기 있어요'라는 소리가 들리면 발걸음을 멈추고 아이들과 하이파이브를 하거나 반갑게 셀카를 찍었다"며 "강아지를 안고 이 대통령 부부를 반긴 시민으로부터 강아지를 받아 안고서 사진 촬영에 응하기도 했다"고 말했다.

이 대통령 부부는 떡집에서 오메기떡을 구입해 시식하며 참모진에게 권했고, 야채 가게에서는 애호박과 마늘대를, 생선 가게에서는 제주산 은갈치와 포장된 간고등어를 구입했다. 상인들에게는 "많이 파시라"는 덕담을 건넸다.

김 여사가 김치·젓갈 가게에서 고추장아찌를 구입하자 이 대통령이 "여보"라고 부르며 얼갈이 배추김치를 함께 구매해 달라고 요청하는 모습도 포착됐다.

또 다른 생선 가게에서는 자녀의 출산을 앞둔 상인의 사연을 듣고 축하 인사를 전한 뒤 말린 제주산 옥돔을 구입했다. 과일 가게에서는 천혜향과 수라향을 시식한 뒤 구매하며 주변 도민들에게 "맛있어요, 많이 사세요"라고 권하기도 했다.

이밖에 한라봉 주스와 초콜릿 세트를 구매해 참모진에게 나눠주고, 김 여사가 사용하던 온누리 상품권이 소진되자 이 대통령이 자신의 상품권을 건네는 모습도 있었다.

강 대변인은 "이 대통령 부부는 제주도민과 관광객들의 환영 속에서 1시간이 넘게 시장 일정을 소화한 뒤, 이를 끝으로 1박 2일의 제주 일정을 마무리했다"고 전했다.

rkgml925@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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