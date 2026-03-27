이재명 대통령 "한강, 다시 한번 한국 문학 깊이와 품격 증명"

"전미도서비평가협회상 소설 부문 첫 한국 작품 수상 뜻깊어"

"'작별하지 않는다', 제주 4·3 비극 인간 존엄과 기억의 서사로 승화"

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 한강 작가의 전미도서비평가협회상 소설 부문 수상을 두고 이재명 대통령이 "다시 한번 대한민국 문학의 깊이와 품격을 전 세계에 증명했다"고 축하했다.

이 대통령은 27일 페이스북을 통해 "한강 작가님의 전미도서비평가협회상 소설 부문 수상을 진심으로 축하한다"며 "우리나라 작품이 이 상의 소설 부문에서 수상한 것은 처음이라 더욱 뜻깊다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난 26일 서울 종로구 청와대에서 열린 제2차 비상경제점검 회의에서 발언을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.03.27 photo@newspim.com

'작별하지 않는다'에 대해 "제주 4·3이라는 우리 현대사의 비극을 인간의 존엄과 기억, 서사로 승화시킨 작품"이라며 "고통스러운 역사를 시적으로 풀어내며 깊은 울림을 줬다"고 평가했다.

이 대통령은 또 "지난해 노벨문학상 수상에 이어 다시 한번 대한민국 문학의 깊이와 품격을 전 세계에 증명해 주신 한강 작가님, 참 자랑스럽다"며 "작가님께서 열어주신 문학의 새로운 지평을 따라 앞으로 우리 예술인들 또한 더 넓은 무대를 향해 힘차게 나아가리라 기대한다"고 밝혔다.

아울러 한강 작가의 말 '나는 여전히 우리들 안에 깜빡이는 빛이 존재한다고 믿고 싶다. 그리고 그 빛을 굳건히 붙들고 앞으로 나아가길 희망한다'를 인용하며 "우리 안에 존재하는 빛을 들고, 어둠 속에서도 서로의 온기를 잊지 않으며 앞으로 나아갈 용기를 건네주고 계신 한강 작가님께 깊은 감사를 전한다"고 강조했다.

jane94@newspim.com