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[종합] 이재명 대통령 "에너지 문제 잠 안 올 정도로 심각... 화석연료 의존 끝내야"

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30일 제주에서 12번째 타운홀미팅
"제주, 풍력 등 재생에너지 잠재력 커...재생에너지 신속히 전환해야"
국가폭력 공소시효 폐지 의지도 재확인... "끝까지 책임 묻겠다"

[서울=뉴스핌] 김미경 송기욱 기자 = 이재명 대통령이 30일 제주를 찾아 대한민국 에너지 안보를 지키려면 '재생에너지 전환'이 시급하다고 역설했다. 이 대통령은 특히 제주의 풍부한 자연 자원을 활용해 재생에너지 전환을 가속화하면서 화석연료 의존도를 낮추는 것이 국가 미래를 결정지을 핵심 과제라고 강조했다.

이 대통령은 이날 제주 한라대학교에서 열린 '제주의 마음을 듣다' 타운홀미팅에서 "전 세계적으로 에너지 문제 때문에 잠이 잘 안 올 정도로 상황이 엄중하다"며 이같이 말했다.

이 대통령은 특히 "이제 화석에너지에 의존하는 미래는 매우 위험하다"며 "재생에너지로 신속하게 전환해야 한다"고 했다.

이재명 대통령이 29일 제주 한화리조트 제주 한라홀에서 제주 4.3 희생자 유족과의 오찬 간담회를 갖고 인사말을 하고 있다. [사진=청와대]

◆ "제주, 재생에너지 성과 낼 최적지"

이 대통령은 제주의 지리적 특수성과 재생에너지 잠재력에 주목했다.

이 대통령은 "지금 당장의 문제도 그렇지만 앞으로 미래는 더 상황이 불안정해지는 것 같다. 생각하는 것보다 상황이 별로 안 좋다"면서 "그런데 에너지 문제는 결국은 한 번쯤은 겪어야 될 문제이기는 했는데, 지금 신재생에너지로 많이 전환해 가고 있다"고 짚었다. 

이 대통령은 그러면서 "제주는 이미 특정 시간대에 재생에너지가 남아서 발전을 중단해야 할 만큼 잠재력이 크다"며 "가장 빨리 현실적인 성과를 낼 수 있는 곳이 제주도라고 생각한다"고 강조했다.

이 대통령은 전기차와 난방, 히트펌프 등을 예로 들었다.

이 대통령은 또 함께 참석한 김성환 기후에너지환경부 장관에게도 적극적인 정책 지원을 지시했다. 이 대통령은 "상황이 객관적으로 어려워지는 것은 운명과 같지만, 우리가 얼마나 대비하느냐에 따라 미래는 달라진다"며 "신경 많이 써달라"고 요청했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난 29일 제주 4·3 평화공원 참배를 하고 있다. [사진=청와대] 2026.03.30 photo@newspim.com

◆ "국가폭력에 시효 없다"...공소시효·민사소명시효 폐지 시사

이 대통령은 제주의 아픈 역사인 4·3 사건과 같은 국가폭력이 재발하지 않도록 하겠다는 강력한 의지를 재확인했다. 이 대통령은 "국가 권력이 국민을 가해한 범죄에 대해서는 형사 공소시효뿐만 아니라 민사 소멸시효도 폐지해야 한다"고 강조했다. 

이 대통령은 더불어민주당 대표 시절 추진했던 국가폭력 시효 폐지 입법을 재추진하겠다고 밝혔다. 이 대통령은 "제가 당 대표를 하면서 입법으로 추진했고, 국회 본회의를 통과했는데, (전임 대통령의) 거부권 행사로 무산됐다"며 "그러나 이제 대통령이 됐고, 국회가 또 다수 의석인데 이제는 가능할 테니 이제 해야 한다"고 말했다.

이 대통령은 "가해자가 죽더라도 상속 재산 범위 내에서는 자손이 책임을 지게 하고, 공직자들이 역사와 국민 앞에 두려움을 갖게 해야 한다"며 "억울하게 피해자가 가해자처럼 숨어 살아야 했던 세월을 끝내고 실질적인 명예회복을 이뤄내겠다"고 약속했다.

이날 행사에는 지역주민 300명과 오영훈 제주특별자치도지사가 참석했으며, 정부 측에서는 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 최휘영 문화체육관광부 장관, 김성환 기후에너지환경부 장관,  청와대 측에서는 문진영 사회수석, 하정우 AI미래기획수석, 권혁기 의전비서관, 허은아 국민통합비서관, 이동연 문화체육비서관, 이유진 기후에너지환경비서관, 강유정 대변인, 전은수 부대변인이 참석했다.

the13ook@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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