[바둑] 변상일 맥심배 첫 우승이냐, 박정환의 반전이냐

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 변상일 9단(국내 랭킹 5위)이 제27회 맥심커피배 입신최강전 결승 1국을 제압하며 생애 첫 '입신최강' 타이틀 획득에 도전한 결승 2국은 오는 31일 오후 2시 강원도 원주 오크밸리리조트에서 펼쳐진다.
지난 24일 서울 성동구 한국기원 바둑TV 스튜디오에서 열린 결승 1국에서 변상일 9단은 박정환 9단(랭킹 2위)을 상대로 159수 만에 흑 불계승을 거뒀다. 박정환 9단이 우변 흑 진영에 침투해 대마를 살리며 주도권을 쥐는 듯했으나, 136수에서 무리한 수를 두며 승기가 기울었다. 변상일 9단이 이를 응징하며 우변 백 대마를 잡아내는 것으로 승부를 매듭지었다.
결승 1국 승리로 변상일 9단은 박정환 9단과의 통산 상대전적을 18승 12패로 좁히며 최근 3연승, 대회 기준 5연승 기세를 이어가고 있다. 반면 박정환 9단은 결승 진출 전 8연승의 기세로 질주했지만, 패배로 연승 행진에 제동이 걸렸다. 하지만 박정환 9단이 주장으로 활약한 원익은 창단 4년 만에 처음으로 바둑리그 정상에 오르기도 했다.
두 기사는 국내 최상위 랭커로 오랜 기간 함께 활약해 왔으나 개인전 결승에서 맞붙는 것은 이번이 처음이다. 맥심커피배에 여덟 번째 출전한 변상일 9단이 첫 우승을 할 지 주목된다.
변상일 9단은 "상대가 실수를 해서 운 좋게 승리했다"며 "대국에만 집중해서 좋은 내용 보여드릴 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
변 9단은 결승 2국 승리 시 대회 첫 우승과 함께 7000만 원의 우승 상금을 거머쥔다. 박정환 9단은 반드시 승리해 결승 3국으로 이어가야 역전 우승을 노릴 수 있다.
만약 2국에서도 승부가 결정되지 않을 때엔 결승 3국은 오는 4월 2일 오후 7시 바둑TV 스튜디오에서 열린다. 제한시간은 피셔 방식으로 각자 10분에 추가시간 30초가 주어진다.
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