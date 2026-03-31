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[바둑] 변상일 맥심배 첫 우승이냐, 박정환의 반전이냐

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결승 2국, 31일 원주 오크밸리서 격돌

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 변상일 9단(국내 랭킹 5위)이 제27회 맥심커피배 입신최강전 결승 1국을 제압하며 생애 첫 '입신최강' 타이틀 획득에 도전한 결승 2국은 오는 31일 오후 2시 강원도 원주 오크밸리리조트에서 펼쳐진다.

변상일 9단(오른쪽)과 박정환 9단이 결승 2국에서 맞붙는다. [사진= 한국기원]

지난 24일 서울 성동구 한국기원 바둑TV 스튜디오에서 열린 결승 1국에서 변상일 9단은 박정환 9단(랭킹 2위)을 상대로 159수 만에 흑 불계승을 거뒀다. 박정환 9단이 우변 흑 진영에 침투해 대마를 살리며 주도권을 쥐는 듯했으나, 136수에서 무리한 수를 두며 승기가 기울었다. 변상일 9단이 이를 응징하며 우변 백 대마를 잡아내는 것으로 승부를 매듭지었다.

결승 1국 승리로 변상일 9단은 박정환 9단과의 통산 상대전적을 18승 12패로 좁히며 최근 3연승, 대회 기준 5연승 기세를 이어가고 있다. 반면 박정환 9단은 결승 진출 전 8연승의 기세로 질주했지만, 패배로 연승 행진에 제동이 걸렸다. 하지만 박정환 9단이 주장으로 활약한 원익은 창단 4년 만에 처음으로 바둑리그 정상에 오르기도 했다. 

두 기사는 국내 최상위 랭커로 오랜 기간 함께 활약해 왔으나 개인전 결승에서 맞붙는 것은 이번이 처음이다. 맥심커피배에 여덟 번째 출전한 변상일 9단이 첫 우승을 할 지 주목된다.

변상일 9단은 "상대가 실수를 해서 운 좋게 승리했다"며 "대국에만 집중해서 좋은 내용 보여드릴 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

변 9단은 결승 2국 승리 시 대회 첫 우승과 함께 7000만 원의 우승 상금을 거머쥔다. 박정환 9단은 반드시 승리해 결승 3국으로 이어가야 역전 우승을 노릴 수 있다.

만약 2국에서도 승부가 결정되지 않을 때엔 결승 3국은 오는 4월 2일 오후 7시 바둑TV 스튜디오에서 열린다. 제한시간은 피셔 방식으로 각자 10분에 추가시간 30초가 주어진다. 

fineview@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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