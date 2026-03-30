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오세훈, '감사의정원' 석재 기증국 초청…"세계 평화 메시지 발신"

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"감사의 정원, 5월 준공…어려운 시기 손 내밀어줘 감사"

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 오세훈 서울시장은 30일 서울시청에서 감사의정원 9개 석재 기증국 주한외교단을 초청해 석재를 보내준 데 경의를 표하고 '감사의 정원' 완성 의지를 밝혔다.

서울시는 광화문광장에 6·25 전쟁 당시 한국을 도와준 우방국에 대한 감사의 뜻을 담아 '감사의정원'을 조성 중으로, 상징 조형물 '감사의빛 23'을 설치하기 위해 석재를 기증받고 있다.

지난해 9월 그리스를 시작으로 노르웨이, 벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크, 독일, 인도 등 7개국에서 기증을 완료했으며, 스웨덴과 호주는 현재 기증 준비 중이다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 오세훈 서울시장이 30일 오후 서울시청에서 개최된 감사의정원 석재기증국 주한외교단 초청 간담회에 참석해 기념촬영을 하고 있다. 2026.03.30 yym58@newspim.com

오 시장은 "광화문광장에 '감사의정원'이 조성되면 시민뿐만 아니라 세계 방문객에게 대한민국의 자유와 평화 가치를 전달하게 될 것"이라며 "어려운 시기에 손 내밀어준 우방국에 대한 존경과 고마움이 담긴 '감사의정원'에 대한 기대를 가져달라"고 말했다.

이어 "석재를 보내온 나라마다 마련하는 과정에 겪었던 어려움, 창의적인 아이디어 등은 '감사의정원'을 찾는 세계인에게 큰 울림을 주고 세계 평화를 향한 염원의 메시지로 널리 발신될 것"이라며 참여한 여러 국가에 감사의 뜻을 전했다.

루카스 초코스 주한그리스대사는 "프로젝트를 접하고 11개 그리스 기업이 석재 기증 의사를 밝혀 6·25 전쟁 당시 전사자가 가장 많았던 지역의 기업에서 기증받기로 최종 결정했다"며 "감사의정원은 대한민국을 대표하는 중요한 랜드마크가 될 것"이라고 강조했다.

독일도 '베를린장벽' 석재를 기증하기로 했고, 네덜란드는 고유 점토로 만든 '델프트 블루 타일'을 보냈다.

세종문화회관 북측 세종로공원과 광화문광장에 조성될 '감사의정원'은 지상에 6·25 전쟁에 참전한 22개국과 대한민국을 포함해 총 23개의 조형물이 설치되며, 지하에는 참전용사의 헌신을 기리는 미디어월이 들어선다. 오는 5월 준공을 목표로 두고 있다. 

kh99@newspim.com

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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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