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김동연 "민선9기, 복지국→복지실 확대...전문성 중심 행정으로 전환"

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"경기도 복지조직 확대와 복지 종사자 처우개선 구상 밝혀"
"도민에게 더 많은 복지혜택이 돌아가기 위한 청사진 제시"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 김동연 더불어민주당 경기도지사 경선 후보가 경기도의 복지조직 확대와 복지 종사자 처우개선 구상을 밝혔다.

30일 경기도사회복지연대와의 정책 간담회에서 김동연 후보는 이 같은 구상을 밝히며, 도민에게 더 많은 복지혜택이 돌아가기 위한 청사진을 제시했다. [사진=김동연 달달캠프]

김동연 후보는 30일 경기도사회복지연대와의 정책 간담회에서 이 같은 구상을 밝히며 도민에게 더 많은 복지혜택이 돌아가기 위한 청사진을 제시했다.

김 후보 "복지국서 복지실 확대…종사자 처우개선" 약속

김동연 후보는 "민선 9기가 되면 복지국을 복지실로 확대해 복지 기능을 보다 체계적으로 강화하겠다"며 "실장 아래에는 복수 국장 체계를 통해 개방직과 전문직을 확대하고 전문성 중심의 행정으로 전환하겠다"고 강조했다.

김 후보는 "복지 분야는 기존의 관료적 접근만으로는 한계가 있다. 전문성을 갖춘 외부 인력과 구조가 함께 바뀌어야 정책이 제대로 작동한다"면서 이처럼 밝혔다.

복지 종사자 처우 개선과 관련해서는 급한 과제부터 신속히 해결할 것을 다짐했다. 경기도는 도내 사회복지시설 및 사회복지사업 수행기관 종사자의 생활 안정과 복지 증진을 위해 2016년부터 처우개선비를 도비 100%로 지원하고 있다.

2025년에는 도내 3377곳 2만 6896명의 종사자에게 월 5만원씩 지원하는 등 모두 161억 원의 예산을 편성했다.

이밖에도 ▲특수근무수당 지원▲종사자 역량강화 프로그램 운영▲상해보험비 지원▲종사자 대체인력 지원 등 사회복지시설 종사자 처우 개선을 위한 다양한 사업을 시행하고 있다.

김동연 후보는 "복지 현장과 협의체를 구성해 4년 실행계획을 만들고 1차·2차·3차 연도로 나눠 단계적으로 추진하겠다. 협의를 바탕으로 한 사회적 합의가 필요하다"면서 복지단체와의 소통강화도 강조했다.

30일 경기도사회복지연대와의 정책 간담회에서 김동연 후보는 이 같은 구상을 밝히며, 도민에게 더 많은 복지혜택이 돌아가기 위한 청사진을 제시했다. [사진=김동연 달달캠프]

깜짝공개된 김동연 후보 몰래 기부사연...4년간 복지시설 40곳에 매달 400만 원꼴

이날 간담회에서는 김동연 후보의 개인적인 기부 사실이 깜짝 공개되었다.

김 후보는 취임 이후 4년간 경기도의 31개 시군마다 각각 1개의 복지시설에 매달 10만원씩 기부를 해왔다고 한다. 김동연 후보가 기부를 해온 복지시설은 장애인, 장애인오케스트라, 어르신, 다문화 관련 등 시군별로 다양하다.

31개 시군의 복지시설과 별도로 김동연 후보는 기획재정부 차관시절부터 지금까지 10년 이상 강원도 양양의 지역아동센터 등에도 매달 10만원씩 기부를 해왔다. 31개 시군 복지시설을 포함해 40곳 가까이에 매달 10만원씩 400만원 정도를 오랜기간 동안 남몰래 기부해온 것이다.

이런 사실은 참석자 중 몇몇이 김동연 후보가 기부를 해온 복지시설 관계자였기 때문에 자연스럽게 간담회 화제에 오르게 됐다.

김동연 후보는 "제가 어렸을 때 공부방이 없어가지고 지역아동센터에 대한 애착이 워낙 커서 기부를 시작했다. (기부한 곳에)가서 아이를 만난 적이 있는데 (아이 모습을 보고)너무너무 좋았지만 대단한 일도 아니고 생색내기 싫어 그동안 떠벌리지 않았다"고 말했다.

김동연 후보의 기부스토리는 지난 2017년 문재인 정부 초대 부총리 겸 기획재정부 장관에 지명된 뒤에도 화제가 된 적이 있다.

30일 경기도사회복지연대와의 정책 간담회에서 김동연 후보는 이 같은 구상을 밝히며, 도민에게 더 많은 복지혜택이 돌아가기 위한 청사진을 제시했다. [사진=김동연 달달캠프]

인사청문회 과정에서 국회에 제출된 근로소득원천징수영수증을 통해서였다. 김동연 후보는 아주대 총장으로 근무하면서 받은 연봉 중 절반가량을 기부한 것으로 나타났다. 당시에도 김 후보는 1억8600만 원의 연봉을 받아 이중 8800만.원을 무지개빛청개구리지역아동센터 등에 기부했었다.

1141world@newspim.com

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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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