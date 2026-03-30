KB국민카드, 새학기 맞이 경품 이벤트 실시

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB국민카드는 새학기를 맞아 카드 이용 고객을 대상으로 다양한 혜택을 제공하는 이벤트를 실시한다고 30일 밝혔다.

이번 행사는 '응원합니다, 새학기 3가지 혜택'으로 4월 17일까지 진행된다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB국민카드는 새학기를 맞아 카드 이용 고객을 대상으로 다양한 혜택을 제공하는 이벤트를 실시한다고 30일 밝혔다. [사진=KB국민카드] 2026.03.30 yunyun@newspim.com

행사 기간 동안 KB국민카드(기업, 비씨, 선불카드 제외)로 50만원 이상 이용한 고객 중 추첨을 통해 신세계 상품권 50만원 5명, 신세계 상품권 20만원 10명, 신세계 상품권 10만원 20명, 신세계 상품권 5만원 300명 등 총 335명에게 경품을 제공한다.

또한 같은 기간 KB Pay로 30만원 이상 이용한 고객 중 500명을 추첨해 KB Pay 머니 3만원을 제공한다.



아울러 테니스장, 수영장, 학원, 서점 등 자기계발 관련 업종에서 20만원 이상 이용한 고객 중 2000명을 추첨해 다이소 상품권 1만원을 지급한다.

세 가지 혜택은 중복 당첨이 가능하며, 이벤트는 KB Pay 또는 홈페이지 이벤트 페이지를 통해 응모할 수 있다.

KB국민카드 관계자는 "새학기를 맞아 고객의 다양한 소비 활동을 지원할 수 있도록 이번 이벤트를 마련했다"고 말했다.

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