삼천당제약, 美 파트너사와 경구용 GLP-1 독점 계약 체결

10년간 판매 수익 9대 1 수령 조건 확정

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼천당제약은 세계 최대 의약품 시장인 미국에서 경구용 세마글루타이드(리벨서스 및 위고비 오럴 제네릭) 독점 계약을 체결했다.

삼천당제약은 미국 파트너사와 독점 계약 체결을 통해 마일스톤 약 1억 달러(약 1509억 원)를 확보함과 동시에 제품 첫 판매일로부터 10년 동안 파트너사 제품 판매 수익의 90%를 삼천당제약이 수령하는 조건을 확정 지었다고 30일 밝혔다.

삼천당제약 사옥 전경. [사진=삼천당제약]

이 같은 계약이 가능했던 배경에는 삼천당의 'SNAC-Free(스낵 프리)' 기술이 있다. 오리지널사인 노보노디스크는 흡수 촉진제인 'SNAC' 관련 제형 특허를 2039년까지 겹겹이 등록해 타사의 진입을 막아왔다. 삼천당제약은 독자 플랫폼 S-PASS를 통해 SNAC 없이도 흡수율을 극대화하는 대체 물질 개발에 성공에 특허 우려를 피했다.

삼천당제약은 "이로써 타 경쟁사들이 특허에 묶여 있는 향후 10여 년간 삼천당제약이 미국 시장에서 사실상 독점적 지위를 누리며 매출을 독식할 것"이라고 전망했다.

현재 글로벌 세마글루타이드 시장 규모는 연간 약 100조 원에 달하며, 이 중 미국 시장이 약 80조 원(80%)을 차지한다. 삼천당제약이 이번 계약을 통해 확보한 공급 규모는 지난 1월 NDR(기업설명회)을 통해 시장에 공개했던 예상 매출 규모와 동일하다.

삼천당제약은 원가 경쟁력을 바탕으로 미국 내 수익을 극대화할 수 있는 사업 모델을 갖췄다고 자신하고 있다. 고가의 약가가 유지되는 92%의 주류 보험 시장에서는 삼천당의 낮은 제조 원가를 바탕으로 '고수익(High Margin)'을 거둘 수 있다는 것이다. 반면, 트럼프Rx가 주도하는 8%의 저가 현금 결제 시장에서도 삼천당은 오리지널 대비 1/10 수준의 부형제 가격과 전 세계 최저가 수준인 20불대 원료(API) 경쟁력을 확보하고 있다고 밝혔다.

삼천당제약은 "이번 미국 계약을 신호탄으로 유럽 및 기타 미체결 지역 협상에도 박차를 가할 예정"이라고 말했다.

sykim@newspim.com