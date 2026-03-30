황세주 경기도의원 예비후보 "동안성 복합물류단지 속도감 있게 추진"

안성 동부권 균형발전 핵심사업..."가시적 성과로 보답할 것"

[안성=뉴스핌] 김가현 기자 = 황세주 경기도의원 제2선거구 예비후보가 안성 동부권의 숙원 사업인 '동안성 복합물류단지 조성사업'의 조속한 추진을 약속하며 지역 균형발전을 향한 강한 의지를 드러냈다.

'동안성 복합물류단지 조성사업'의 조속한 추진을 약속하며 지역 균형발전을 향한 강한 의지를 드러냈다. [사진= 경기도의회]

황 예비후보는 30일 보도자료를 통해 "사업 타당성 문제로 지연되고 있는 동안성 복합물류단지 사업을 속도감 있게 추진해 가시적인 성과를 만들어내겠다"고 밝혔다.

안성시 일죽면 일원 약 22만 평 부지에 추진 중인 동안성 복합물류단지는 물류와 주거, 상업 기능이 결합된 대규모 개발사업이다. 안성 동·서 지역의 균형발전과 대규모 일자리 창출을 위한 핵심 사업으로 꼽힌다.

최근 물류단지 공급 증가 등 시장 환경 변화로 인해 사업 타당성이 낮게 평가되면서, 지역사회에서는 개발 지연에 대한 우려가 커지고 있는 상황이다.

이에 황 예비후보는 "동안성 복합물류단지는 안성 동부권의 미래가 걸린 사업"이라고 강조하며, "경기도의회에서 신규사업 동의와 예산 편성, 행정 절차가 원활히 진행될 수 있도록 꼼꼼히 점검하고 지원하겠다"고 설명했다.

이어 "경기도와 경기주택도시공사, 안성시와의 긴밀한 협력체계를 구축해 추진 과정의 걸림돌을 신속히 해결하겠다"며 실질적인 정책 지원을 약속했다.

황 예비후보는 "정치는 말이 아니라 결과로 평가받아야 한다"며 시민들이 체감할 수 있는 변화를 만드는 '일하는 도의원'이 되겠다는 포부를 밝혔다.

그는 앞서 발표한 5대 핵심 공약에 이어, 조만간 읍·면·동별 지역 맞춤 공약도 순차적으로 발표해 안성 전 지역이 고르게 발전할 수 있는 촘촘한 정책을 선보일 계획이다.

황 예비후보는 마지막으로 "동안성 복합물류단지가 지역 경제 활성화와 균형 발전의 확실한 전환점이 될 수 있도록 반드시 결과로 증명하겠다"고 거듭 강조했다.

beignn@newspim.com