황세주 경기도의원 예비후보 "동안성 복합물류단지 속도감 있게 추진"

[안성=뉴스핌] 김가현 기자 = 황세주 경기도의원 제2선거구 예비후보가 안성 동부권의 숙원 사업인 '동안성 복합물류단지 조성사업'의 조속한 추진을 약속하며 지역 균형발전을 향한 강한 의지를 드러냈다.
황 예비후보는 30일 보도자료를 통해 "사업 타당성 문제로 지연되고 있는 동안성 복합물류단지 사업을 속도감 있게 추진해 가시적인 성과를 만들어내겠다"고 밝혔다.
안성시 일죽면 일원 약 22만 평 부지에 추진 중인 동안성 복합물류단지는 물류와 주거, 상업 기능이 결합된 대규모 개발사업이다. 안성 동·서 지역의 균형발전과 대규모 일자리 창출을 위한 핵심 사업으로 꼽힌다.
최근 물류단지 공급 증가 등 시장 환경 변화로 인해 사업 타당성이 낮게 평가되면서, 지역사회에서는 개발 지연에 대한 우려가 커지고 있는 상황이다.
이에 황 예비후보는 "동안성 복합물류단지는 안성 동부권의 미래가 걸린 사업"이라고 강조하며, "경기도의회에서 신규사업 동의와 예산 편성, 행정 절차가 원활히 진행될 수 있도록 꼼꼼히 점검하고 지원하겠다"고 설명했다.
이어 "경기도와 경기주택도시공사, 안성시와의 긴밀한 협력체계를 구축해 추진 과정의 걸림돌을 신속히 해결하겠다"며 실질적인 정책 지원을 약속했다.
황 예비후보는 "정치는 말이 아니라 결과로 평가받아야 한다"며 시민들이 체감할 수 있는 변화를 만드는 '일하는 도의원'이 되겠다는 포부를 밝혔다.
그는 앞서 발표한 5대 핵심 공약에 이어, 조만간 읍·면·동별 지역 맞춤 공약도 순차적으로 발표해 안성 전 지역이 고르게 발전할 수 있는 촘촘한 정책을 선보일 계획이다.
황 예비후보는 마지막으로 "동안성 복합물류단지가 지역 경제 활성화와 균형 발전의 확실한 전환점이 될 수 있도록 반드시 결과로 증명하겠다"고 거듭 강조했다.
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