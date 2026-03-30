한중기업가협회·DTCH그룹, 중국 KMULLER와 전략적 협력 계약 체결

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 한중기업가협회(회장 김훈)와 DTCH(디테크)그룹이 중국 텐진에서 글로벌 럭셔리 차량 커스터마이징 기업 KMULLER와 전략적 협력 계약을 체결했다고 30일 밝혔다. 이번 계약은 한중 기업 간 프리미엄 모빌리티 분야 협력을 강화하기 위한 목적이다.

[사진=한중기업가협회] 왼쪽부터 예썬 KMULLER 회장, 김훈 한중기업가협회 회장, 윤종영 한양대 교수가 중국 텐진 KMULLER 본사에서 기념촬영을 하고 있다.

김훈 회장을 비롯한 협회 관계자와 DTCH그룹은 KMULLER 본사와 공장을 방문해 협력 방안을 논의했다. 김 회장은 "이번 협력이 한중 기업 간 실질적인 산업 협력 사례가 될 것"이라며 "프리미엄 모빌리티 분야에서 양국 기업 간 시너지를 확대하겠다"고 말했다.

DTCH그룹은 대형버스 기반 VIP 의전 차량 설계 및 개조를 전문으로 하는 한국 기업이다. 윤종영 한양대학교 공과대학 교수가 설계와 개조를 총괄하며, AI 기술과 공학 기반 설계를 바탕으로 프리미엄 모빌리티 개발을 추진하고 있다. KMULLER는 고급 리무진, 비즈니스 밴, 럭셔리 버스 등을 맞춤 제작하는 중국 기업으로, 프리미엄 차량 개조 기술력을 보유하고 있다.

이번 계약으로 두 회사는 역할 분담 기반의 협력 체계를 구축했다. DTCH그룹은 디테크지헴바(DTCHGMBH)를 중심으로 VIP 의전 차량과 대형 의전버스 설계 및 핵심 기술을 담당하며, KMULLER는 해당 기술을 바탕으로 차량을 생산하고 중국 시장에 공급한다. 윤종영 교수는 "설계와 기술을 기반으로 KMULLER의 생산 역량과 결합해 경쟁력 있는 VIP 의전버스를 구현할 예정"이라고 설명했다. 이로써 디테크지헴바는 중국 현지 생산까지 가능한 기술 체계를 확보하게 됐다.

양측은 생산라인과 품질관리 시스템을 점검하고, 중국 내 VIP 의전 차량 생산 확대와 기술 협력 방안을 협의했다. 현지 생산 체계 구축, 기술 이전, 시장 확대 전략 등에 대한 구체적인 논의도 진행됐다.

이번 협약 체결에는 김훈 한중기업가협회 회장, 서형원 비서실장, 윤종영 한양대 교수, 임유섭 디테크모빌리티 부회장, 김창하 상해지부 고문변호사, 장걸 DTCH그룹 과장, 예썬 KMULLER 회장, 리윈챵·웨광챵 부총경리가 참석했다.

실제 프로젝트 사례로 DTCH그룹은 최근 K리그2 파주 프런티어 FC 구단 전용 프리미엄 버스를 제작했다. 외관 디자인과 내부 공간 설계를 포함한 커스터마이징을 수행했으며, 해당 차량은 FC바르셀로나 선수단 아시아 투어 차량 사양을 기반으로 설계됐다.

디테크모빌리티는 DTCH그룹의 글로벌 총판사로 국내외 유통과 사업 확장을 담당하고 있으며, 임유섭 부회장은 "중국을 거점으로 아시아와 글로벌 시장으로 사업을 확대할 계획"이라고 밝혔다. 최근에는 국내 프로 스포츠 구단과 K팝 스타들의 탑승 문의도 이어지고 있다.

양측은 이번 협력을 통해 ▲VIP 의전 차량 및 대형 의전버스 생산 체계 구축 ▲중국 시장 내 프리미엄 모빌리티 공급 확대 ▲맞춤형 차량 개발 ▲글로벌 시장 진출 기반 확보 등을 추진한다. 특히 대형버스를 활용한 이동형 프리미엄 공간 구현을 핵심 전략으로 삼아 고급 모빌리티 시장 확대를 계획하고 있다.

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