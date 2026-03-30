씨엔알리서치, 대웅제약과 115억원 규모 다국가 3상 임상 계약

한국·인도네시아 동시 진행, 동남아 시장 본격 공략

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 임상시험수탁기관(CRO) 전문기업 씨엔알리서치는 대웅제약과 약 115억원 규모의 다국가 3상 임상시험 계약을 체결했다고 30일 밝혔다.

회사에 따르면 한국과 인도네시아에서 동시에 진행되는 이번 임상시험 프로젝트를 총괄 수행하며, 동남아시아 임상시험 시장 공략에 본격적으로 나선다. 회사는 인도네시아 기반 다국가 임상시험을 추진하면서 현지 다수 실시기관을 확보해 대규모 3상 임상 운영 기반을 마련했다.

특히 그동안 국내를 비롯한 다양한 글로벌 임상 프로젝트를 수행하며 안정적인 임상 운영 체계를 구축해온 씨엔알리서치는 이번 인도네시아 프로젝트를 계기로 아시아 중심의 다국가 임상 운영 역량을 한층 강화하고, 향후 동남아 전역으로 사업 영역을 확대할 계획이다.

씨엔알리서치 로고. [사진=씨엔알리서치]

씨엔알리서치는 지난 1월 인도네시아 대표 임상시험수탁기관인 이퀼랩 인터내셔널과 긴밀한 협력 및 과제 공동 진행을 위한 조건부 독점 파트너십을 체결했으며, 미국을 비롯해 싱가포르·태국 등 글로벌 거점을 기반으로 다국가 임상 수행 역량을 확장하고 있다.

또한 싱가포르 지사 씨엔알헬스케어글로벌을 아시아 지역 해외법인의 중심 거점으로 두고 있으며, 태국 지사와 함께 다국가 임상시험 수행 범위를 지속적으로 확대하고 있다. 최근에는 인도네시아 지사를 추가 설립하며 동남아 지역 인프라를 본격적으로 내재화하고 있다.

윤문태 씨엔알리서치 대표는 "이번 다국가 3상 임상 계약 체결은 당사의 임상 운영 경험과 고난도 3상 수행 역량이 글로벌 시장에서 검증됐다는 의미"라며 "인도네시아를 교두보로 동남아시아 전역으로 사업을 확장해 아시안 글로벌 CRO로서의 위상을 한층 공고히 하겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com