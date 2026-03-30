평택시, 산불 국가위기경보 '경계'발령…재난안전대책본부 가동

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 산불 재난안전대책본부를 구성해 본격적인 운영에 들어갔다.
30일 시에 따르면 재난안전대책본부는 정부가 최근 건조한 기상과 강풍으로 산불 위험이 높아짐에 따라 산불재난 국가위기경보를 '경계' 단계로 상향한 조치에 따른 것이다.
이번 조치는 산불 발생 가능성 증가에 대응해 예방 활동과 초기 대응 역량을 강화하고, 관계기관 간 협조 체계를 구축해 대형 산불 확산을 사전에 차단하기 위한 선제적 대책이다.
이에 따라 시는 재난안전대책본부를 중심으로 산림 인접 지역 순찰을 확대하고 예방 활동을 강화하는 한편 산불 발생 시 초동 진화, 주민 보호, 사후 복구까지 전 과정을 체계적으로 운영할 계획이다.
특히 주요 등산로 입구와 산림 주변 지역에 감시를 강화하고, 산불 예방 인력을 집중 배치해 불법 소각 행위 단속과 계도 활동도 병행하기로 했다.
또한 인접 지자체 및 관계기관과의 협력 체계를 유지해 산불 발생 시 신속 대응을 강화할 예정이다.
시 관계자는 "봄철은 건조한 날씨와 강한 바람으로 작은 불씨가 대형 산불로 번질 수 있는 시기"라며 "산림 인접 지역 소각 행위 금지와 입산 시 화기 소지 금지 등 산불 예방 수칙을 철저히 지켜달라"고 당부했다.
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