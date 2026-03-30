평택시, 산불 국가위기경보 '경계'발령…재난안전대책본부 가동

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 산불 재난안전대책본부를 구성해 본격적인 운영에 들어갔다.

30일 시에 따르면 재난안전대책본부는 정부가 최근 건조한 기상과 강풍으로 산불 위험이 높아짐에 따라 산불재난 국가위기경보를 '경계' 단계로 상향한 조치에 따른 것이다.

평택시청 청사[사진=평택시]

이번 조치는 산불 발생 가능성 증가에 대응해 예방 활동과 초기 대응 역량을 강화하고, 관계기관 간 협조 체계를 구축해 대형 산불 확산을 사전에 차단하기 위한 선제적 대책이다.

이에 따라 시는 재난안전대책본부를 중심으로 산림 인접 지역 순찰을 확대하고 예방 활동을 강화하는 한편 산불 발생 시 초동 진화, 주민 보호, 사후 복구까지 전 과정을 체계적으로 운영할 계획이다.

특히 주요 등산로 입구와 산림 주변 지역에 감시를 강화하고, 산불 예방 인력을 집중 배치해 불법 소각 행위 단속과 계도 활동도 병행하기로 했다.

또한 인접 지자체 및 관계기관과의 협력 체계를 유지해 산불 발생 시 신속 대응을 강화할 예정이다.

시 관계자는 "봄철은 건조한 날씨와 강한 바람으로 작은 불씨가 대형 산불로 번질 수 있는 시기"라며 "산림 인접 지역 소각 행위 금지와 입산 시 화기 소지 금지 등 산불 예방 수칙을 철저히 지켜달라"고 당부했다.

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