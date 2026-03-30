메르세데스-AMG 페트로나스 모터스포츠팀, 일본 GP 우승…시즌 선두 질주

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 메르세데스-AMG 페트로나스 모터스포츠 팀이 2026 시즌 초반 강력한 상승세를 이어가고 있다. 신예 드라이버의 연승 행진을 앞세워 드라이버와 컨스트럭터 부문 모두에서 선두를 굳히는 모습이다.

메르세데스-AMG 페트로나스 모터스포츠 팀 드라이버 키미 안토넬리. [사진=벤츠코리아]

메르세데스 팀 소속 키미 안토넬리는 지난 29일 열린 2026년 F1 일본 그랑프리에서 우승을 차지했다. 앞서 중국 그랑프리에 이어 2개 대회 연속 정상에 오르며 상승 흐름을 이어갔다.

안토넬리는 예선에서 1분 28초 778의 기록으로 폴포지션을 차지한 뒤, 결승에서도 1시간 28분 03초 403의 기록으로 가장 먼저 체커기를 받으며 '폴 투 윈'을 완성했다. 특히 중국 그랑프리에 이어 두 대회 연속 폴 투 윈을 기록하며 압도적인 레이스 운영 능력을 입증했다.

F1 3년 차에 접어든 안토넬리는 시즌 개막전인 호주 그랑프리부터 3개 대회 연속 포디움에 오르는 안정적인 성적을 이어가고 있다. 현재까지 72포인트를 기록하며 드라이버 월드 챔피언십 선두에 올랐으며, 최연소 선두 기록과 함께 10대 드라이버 최초라는 이정표도 세웠다.

안토넬리는 "어렵고 치열한 레이스였지만 두 번째 우승을 거둬 기쁘다"며 "다음 레이스까지 짧은 휴식 기간 동안 부족한 부분을 보완해 더욱 강한 경기력을 보여주겠다"고 밝혔다.

팀 역시 상승세다. 메르세데스는 드라이버 듀오의 꾸준한 활약에 힘입어 컨스트럭터 챔피언십에서 135포인트를 기록하며 2위와의 격차를 45포인트까지 벌렸다.

한편 당초 4월 예정됐던 사우디아라비아와 바레인 그랑프리가 취소되면서, 다음 4라운드는 5월 1일부터 3일까지 미국 마이애미에서 개최될 예정이다.

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