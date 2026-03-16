메르세데스-AMG 페트로나스 모터스포츠팀, F1 중국 그랑프리서 1·2위

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 메르세데스-AMG 페트로나스 모터스포츠 팀(Mercedes-AMG Petronas Motorsport)이 지난 15일 열린 2026년 F1 월드챔피언십 중국 그랑프리에서 키미 안토넬리(Kimi Antonelli)의 F1 무대 첫 우승 차지와 조지 러셀(George Russell)의 2위 기록으로 시즌 개막전에 이어 또 다시 '원투 피니시'(1, 2위 석권)를 달성했다

키미 안토넬리는 F1 그랑프리 역대 최연소 폴포지션으로 레이스를 시작해 1시간 33분 15초 607의 기록으로 1위에 올랐다. 전날 퀄리파잉에서 1분 32초 064의 랩타임으로 차지한 결과다. 조지 러셀은 1분 32초 286의 기록으로 두 번째 그리드에서 출발했다. 두 개 대회 연속 출발선의 가장 앞줄을 메르세데스 모터스포츠 팀의 머신들이 차지하고, 팀 듀오가 시상대 1위, 2위 자리에 오르며 2026년 시즌 메르세데스-AMG 페트로나스 모터스포츠 팀의 기세를 전 세계가 다시 한번 확인하게 됐다.

메르세데스-AMG 페트로나스 모터스포츠 팀 드라이버 키미 안토넬리 [사진=메르세데스-벤츠 코리아]

키미 안토넬리는 "처음 고카트를 운전할 때부터 바라던 F1 우승을 하게 돼 기쁘다. 훌륭한 팀원들 없이는 이룰 수 없는 성과이기 때문에, 꿈을 이루게 해준 모든 분들께 감사의 인사를 전한다"며, "팀의 연이은 우승을 당연하게 생각하지 않고, 다음 주 일본 그랑프리에서 강력한 모습을 보일 수 있도록 열심히 준비하겠다"고 소감을 전했다.

조지 러셀은 "F1 첫 우승을 차지한 키미 안토넬리에게 축하를 전하며, 함께 원투 피니시를 기록하며 시상대에 오를 수 있어서 매우 기쁘다"고 말했다.

이번 대회 결과로, 조지 러셀은 51포인트로 2026 시즌 드라이버 순위 선두를 달리고 있고, 키미 안토넬리는 47포인트로 2위를 기록 중이다. 컨스트럭터 순위에서는 메르세데스 팀이 98 포인트로 1위를 유지한 채, 3월 27일부터 29일까지 3라운드 일본 그랑프리를 맞게 된다.

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