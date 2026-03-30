"명품 숲길 열린다"…음성군 '맹동 치유의 숲' 내달 1일 개장

[음성=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 음성군은 맹동면 통동리 일원에 조성된 '맹동 치유의 숲'을 4월 1일 개장하며 본격 시범운영에 들어간다.

이곳은 군민 건강 증진과 심리적 안정을 위해 2020년부터 2025년까지 총사업비 50억원(도비 32억5천만원 포함)을 투입, 맹동저수지와 함박산 일대 60ha 부지에 최신 산림치유 인프라를 구축한 체류형 휴양 명소다.

음성 맹동 치유의 숲. [사진=음성군] 2026.03.30 baek3413@newspim.com

최근 스트레스 사회에서 '쉼'과 '치유' 수요가 높아지는 가운데, 실내외 프로그램으로 일상 탈출과 몸·마음 회복을 돕는다.

주요 프로그램은 명상·스트레칭·오감 산책 등 숲 요소 활용과 음파 온열기·편백 온열돔 등 전문 장비 체험으로 구성됐다.

이용 대상은 노인·갱년기 중년·임산부 등 취약계층부터 소방·경찰·방역 공무원 등 고스트레스 직군까지 다양하게 맞춤 운영한다.

운영은 사전 예약제로 하루 2회(오전 10~12시, 오후 2~4시) 진행된다.

전용 홈페이지와 온라인 시스템 도입으로 편의도 강화되지만, 예약은 다음 달 말까지 한정된다.

산책로는 별도 예약 없이 누구나 자유 이용할 수 있어 울창한 숲과 맑은 저수지 풍경 속 깊은 휴식을 제공할 전망이다.

군 관계자는 "단순 휴식 공간을 넘어 산림·복지·휴양 거점으로 자리 잡을 것"이라며 "자연 치유의 힘을 많은 군민이 경험하길 바란다"고 밝혔다.

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