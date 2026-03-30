광주시, 공동주택 개발 중심 '지구단위계획' 개정 착수

31일 공청회서 의견 청취

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시가 오는 31일 청사 무등홀에서 지구단위계획 수립지침 개정안을 두고 공청회를 개최한다.

30일 광주시에 따르면 지구단위계획은 특정 지역의 토지이용 합리화, 기능 증진, 도시미관 개선, 쾌적한 환경 조성을 위해 수립하는 제도다.

광주시청. [사진=박진형 기자]

광주시는 지난 2018년 제정된 지구단위계획 수립 지침을 운용 중이나, 공동주택 중심의 개발사업에 치우쳐 있어 개선이 필요하다는 지적이다.

이번 개정안은 각종 개발사업 추진 시 우수디자인 유도, 기반시설 조성 시 공공성 강화 등을 통해 '디자인·보행·공공성이 조화를 이루는 도시공간 조성'을 목표로 마련했다.

개정안은 구체적으로 ▲용적률 체계 개편 ▲특전(인센티브) 체계 정비 ▲보행환경 개선 기준 마련 ▲기부채납 기준 명확화 등의 내용을 담았다.

광주시는 공청회를 통해 개정안에 대한 시민의 폭넓은 의견을 수렴·검토한 뒤 도시‧건축공동위원회 자문과 입법 절차 등을 거쳐 최종 개정안을 확정, 시행할 예정이다.

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