서울시, 서울교통공사 신임 사장으로 김태균 전 부시장 임명

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시가 공석이던 서울교통공사 사장에 김태균 전 서울시 행정1부시장을 임명한다고 30일 밝혔다. 임기는 임명일로부터 3년이다.

김태균 신임 사장은 연세대학교 행정학과를 졸업하고 1994년 제38회 행정고시에 합격해 공직에 입문했다. 서울시에서 행정국장, 대변인, 경제정책실장, 기획조정실장, 행정1부시장 등을 역임했다.

오세훈 서울시장이 3월 30일 김태균 서울교통공사 사장에게 임명장을 수여했다. [사진=서울시]

서울시는 "이러한 30년간의 공직 경험을 바탕으로 시설 안전, 노사 협력, 재정 관리 등 공사의 핵심 과제를 안정적으로 수행할 수 있는 역량과 포용적 리더십, 추진력을 두루 갖춘 인물로 평가된다"고 했다.

또 "현장과 시스템 중심의 안전관리, 협력형 노사 거버넌스 구축, 제도 개선 및 국비 지원 확보 등 공사의 주요 현안 대응에 있어 종합적 관리 역량과 합리적 의사결정을 보여줄 것으로 기대된다"고 평가했다.

김 신임 사장은 앞서 지난 24일 열린 서울시의회 인사청문회를 통해 조직 운영 능력, 정책 추진력, 공사 운영에 대한 이해도 등을 검증받았다. 시의회는 "공사가 처해 있는 경영난과 재정적 어려움을 효과적으로 개선할 수 있는 합리적 인사"라고 판단해 임명에 동의했다.

김태균 신임 사장은 "시민의 일상과 직결된 도시철도 운영을 책임지게 되어 막중한 책임감을 느낀다"며 "안전을 최우선 가치로 삼고 재정 안정화와 서비스 개선을 통해 시민에게 신뢰받는 서울 지하철을 만들어 가겠다"고 말했다.

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