K-드라마·e스포츠…서울시, 2026 우수관광상품 10개 선정

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시와 서울관광재단은 '2026 서울시 우수관광상품 공모전'을 통해, 서울의 다양한 매력을 담은 우수 관광상품 9개와 서울-여수 연계상품 1개를 포함해 총 10개 상품을 최종 선정했다고 29일 밝혔다.
앞서 서울시는 지난 26일 '서울 우수관광상품 운영사 얼라이언스 발대식'을 열었다. 발대식에서 선정된 운영사들이 공정하고 건전한 관광시장 조성을 위한 준수사항 이행을 다짐하고, 향후 운영 방향을 공유했다.
올해는 온라인 여행사(OTA) 기반 체험형 상품을 대상으로 공모가 진행됐다. K-드라마, e스포츠, 웰니스, 야간관광 등 다양한 분야의 콘텐츠를 담은 상품도 선정됐다.
또 '2026 여수세계섬박람회'와 연계한 지역 상생형 관광상품도 선정했다. 2026 여수세계섬박람회는 9월 5일부터 11월 4일까지 전라남도 여수시 일원에서 개최되는 국제행사로, 전 세계 섬의 가치와 해양·환경·문화 자원을 조명하는 글로벌 행사다.
2026년 서울시 우수관광상품 운영사로는 ▲굿메이트트래블 ▲마음챙김여행 ▲유니크투어 ▲유에스여행 ▲정호여행사 ▲코스모진여행사 ▲프리미엄패스인터내셔널 ▲피엘케이트래블 ▲핸디투어 9개 사가 서울상품 운영사로 선정됐다. 이 중 핸디투어는 서울-여수 연계상품 운영사도 됐다.
선정된 우수관광상품의 운영사는 서울시 우수관광상품 인증서(2년 유효)가 부여된다. 글로벌 온라인 여행사(OTA) 프로모션, 마케팅 지원 및 모객 인센티브 최대 1000만원 등을 지원받을 수 있다. 아울러 2년간 서울 우수관광상품 얼라이언스에 소속돼 서울시와 서울관광재단, 국내외 관광업계와의 교류도 할 수 있다.
김명주 관광체육국장은 "글로벌 개별 관광객 수요에 맞춘 차별화된 관광상품을 지속적으로 발굴하고, 최신 관광 트렌드를 반영하여 서울 관광의 경쟁력을 강화해 나가겠다"며 "이번에 선정된 우수관광상품이 서울 관광의 매력을 확장하는 계기가 될 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.
길기연 서울관광재단 대표이사는 "이번 공모전을 통해 발굴된 우수관광상품이 실제 시장에서 경쟁력 있는 상품으로 자리잡을 수 있도록 적극 지원하겠다"며 "앞으로도 다양한 협력 기반을 바탕으로 서울 관광 콘텐츠의 홍보·확산을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 전했다.
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