콘진원 '패션코드 2026 F/W' 성료…K-패션 글로벌 도약 지원에 중점

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 주최하고 한국콘텐츠진흥원과 한국패션디자이너연합회가 공동 주관한 '패션코드 2026 F/W'가 지난 25일부터 27일까지 동대문디자인플라자(DDP)에서 열렸다.

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 콘진원은 지난 3월 25일부터 27일까지 동대문디자인플라자(DDP)에서 '패션코드 2026 F/W'를 개최했다. [사진= 콘진원] 2026.03.30 fineview@newspim.com

2013년부터 연 2회 개최되어 온 패션코드는 국내 패션 디자이너 브랜드의 해외 시장 진출을 지원하는 아시아 최대 규모의 패션 문화 마켓이다. 이번 행사에는 총 82개 국내 패션 브랜드가 참가해 패션수주박람회, 패션쇼, 판매 프로그램 등을 운영했다.

이번 패션코드는 '리부트(RE:Boot)'를 주제로 급변하는 산업 환경 속 국내 디자이너 브랜드의 글로벌 도약 지원에 중점을 뒀다. '상승·확장·가속·진화'의 의미를 담아 브랜드와 디자이너, 소비자, 산업이 유기적으로 연결되는 성장 교류의 장으로 운영됐다.

덕다이브, 디오비비, 키모우이, 트리플루트, 더블유옴므 등 주요 디자이너 브랜드가 참여해 스트리트 패션부터 실험적 디자인, 라이프스타일 기반 패션까지 다양한 컬렉션을 선보였다. 패션쇼에는 약 2500명 이상의 초청객이 참석하며 높은 현장 반응을 이끌어냈다.

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