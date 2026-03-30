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항저우 '6대 소룡' IPO 가속화, 췬허과기 홍콩 상장 심사 통과

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고기술 검증 항저우 6소룡 자본시장 진출 러시
췬허과기 홍콩IPO 공간정보기업 6소룡중 최초
유니트리 '상하이 증시' 승인, 휴머노이드 최초
브레인파워 등 6대 소룡 중 4사 IPO 가시권

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 항저우의 차세대 기술 혁신을 주도하는 이른바 '6대 소룡(小龍) 기업'들의 기업공개(IPO) 행보에 속도가 붙고 있다.

공간 지능 유니콘 기업인 췬허과기(群核科技, 매니코어)가 홍콩 증시 상장 심사를 통과하며 첫 테이프를 끊은 데 이어, 휴머노이드 로봇 기업 유니트리 로보틱스도 본토 상장 승인을 받아 첨단 기술 기업들의 자본시장 진출이 본격화되는 양상이다.

30일 관련 업계와 홍콩 증권거래소 공시에 따르면, 공간 지능 분야 유니콘인 췬허과기(매니코어)가 최근 상장 심사를 통과하면서 홍콩 IPO 절차의 최종 단계에 진입했다.

 

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 최근 홍콩 증시 상장심사를 통과한 중국의 항저우 6소룡 기업 췬허과기. 사진=바이두. 2026.03.30 chk@newspim.com

상장이 절차대로 무난히 완료되면 췬허과기는 '세계 최초의 공간 정보 기업(3D 가상 디자인 및 AI 공간 정보 기업)'이자 항저우 6대 소룡 기업으로서 자본시장에서 첫 번째로 IPO를 완료하는 사례가 된다.

췬허과기는 세계 최대 규모의 공간 디자인 플랫폼인 '쿠지아러(酷家乐)'와 해외 버전 '쿠홈(Coohom)', 차세대 솔루션 '스페이셜버스(SpatialVerse)' 등을 운영하고 있다. 특히 2025년 출시한 '아홀로(Aholo)' 공간 지능 오픈 플랫폼을 통해 AI와 물리적 세계의 융합을 주도하고 있다는 평가를 받는다.

췬허과기의 2025년 매출은 8억 2,000만 위안(약 1,500억 원)을 기록했으며, 총이익률은 82.2%에 달했다. 특히 2025년 조정 순이익 5,710만 위안을 기록하며 흑자 전환에 성공했다.

가상 사진 스튜디오를 활용한 3D AI 디자인 도구 사업 부문은 전년 대비 123%의 폭발적인 매출 성장을 기록하며 실적 견인차 역할을 했다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 2026.03.30 chk@newspim.com

이 밖에 항저우 6대 소룡 기업 중 하나인 위수과기(宇树科技, 유니트리, Unitree Robotics)가 추진 중인 IPO도 빠르게 진행되고 있다. 유니트리는 이달 20일 상하이 증권거래소 과창판(科創板, 중국판 나스닥) IPO 신청이 승인되면서 A주(본토 증시) 상장 휴머노이드 로봇 분야 1호 기업 타이틀을 거머쥐게 됐다.

다른 6대 소룡 기업들의 IPO도 발 빠르게 진행 중이다. 창나오과기(强脑科技, 브레인파워)는 홍콩 증권거래소에 비공개로 IPO 신청서를 제출했으며, 윈선추과기(云深处科技, 클라우드딥)는 A주 상장을 위한 가이드라인 검토 단계에 있다.

중국 증시 관계자는 "췬허과기, 유니트리, 윈선추, 창나오과기, 게임사이언스(游戏科学), 디핀(深度求索) 등 '항저우 6대 소룡' 기업 가운데 벌써 4개 기업이 IPO 가시권에 들어왔다"며 "이들의 상장은 중국 고기술 산업의 자본 조달 능력을 입증하는 본보기가 될 것"이라고 분석했다.

한편 췬허과기는 이번 IPO로 확보한 자금을 해외 시장 진출 확대, AI 핵심 기술 및 인프라 투자, 신제품 출시 등에 집중 투입할 계획이다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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