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알테오젠, '대용량 피하주사 디바이스' 연구결과 학회 발표

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ALT-B4와 美 벡톤디킨슨의 디바이스 결합 실험 결과

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 바이오플랫폼 기업 알테오젠은 글로벌 의료기기 기업 벡톤디킨슨(BD)과 대용량 피하주사 디바이스에 대한 동물실험 결과를 오는 5월 국제학회에서 발표할 예정이라고 30일 밝혔다. 이 실험결과는 고용량 바이오의약품 시대에 대응하기 위한 핵심 약물전달 기술로, 양사의 전략적 협력 성과라는 점에서 주목된다.

이번 발표는 오는 5월 21일부터 22일까지 아일랜드 더블린에서 개최되는 'PDA Miniverse: Medical Devices, Combination Products and Connected Health Conference 2026'에서 진행된다. 해당 학회는 주사제 및 약물전달 시스템, 복합제품 분야의 글로벌 기업들이 참여하는 국제 컨퍼런스로, 대용량 약물 전달 및 환자 중심 치료 기술이 주요 의제로 다뤄진다. 알테오젠에서는 전태연 대표이사가 직접 참석해 BD와 함께 실험결과를 발표할 예정이다.

알테오젠 본사 전경. [사진=알테오젠]

발표 주제는 알테오젠의 히알루로니다제 기반 ALT-B4를 적용한 대용량(10mL) 피하주사 디바이스 투약 시 주입 속도, 소요 시간, 주사 부위 차이 등을 평가한 동물실험 결과를 포함한다. 특히 ALT-B4와 웨어러블 디바이스를 결합한 접근을 통해 대용량 약물의 피하 전달 효율을 개선할 수 있음을 확인하며, 향후 고용량 바이오의약품 전달 방식의 변화를 이끌 수 있는 기술적 가능성을 제시한다.

벡톤디킨슨은 글로벌 의료기기 분야를 선도하는 기업으로, 프리필드시린지, 오토인젝터, 웨어러블 인젝터 등 다양한 약물 전달 솔루션을 보유하고 있으며 복합제품 개발 분야에서 높은 경쟁력을 갖추고 있다.

전태연 알테오젠 대표이사는 "벡톤디킨슨은 세계 최대 약물 전달 디바이스 기업으로 독보적인 기술력과 경험을 갖췄다"라며 "이번 실험결과 발표를 통해 양사의 기술적 시너지를 입증하고, 대용량 피하주사 시장에서 경쟁력을 제시할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다. 이어 "단일클론항체, 이중항체 등 고용량 바이오의약품이 확대되는 흐름 속에서 이를 효과적으로 전달할 수 있는 기술의 중요성이 더욱 커지고 있다"며 "ALT-B4의 현재 라이선스 파트너와 잠재적 파트너사들에게 디바이스를 결합한 피하주사 솔루션을 제공할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

한편 알테오젠은 하이브로자임 플랫폼을 사용한 피하주사 제형 개발을 원하는 8개 파트너들과 라이선스 계약을 체결하였다. 특히, 올해는 1월 글로벌 제약사 GSK와 기술이전 계약을 체결한 데 이어, 3월에는 바이오젠(Biogen)과 파트너십을 체결하는 등 플랫폼 확대를 이어가고 있다.

sykim@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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