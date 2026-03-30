中东风险加剧 韩国经济增长预期面临下调压力

纽斯频通讯社首尔3月30日电 据韩国财经界29日消息，近期中东局势持续动荡，国内外机构已开始全面调整增长预期。在国际油价上涨带来实体经济负担加重的情况下，未来冲击的强度和持续时间难以判断，这也被视为下调预期的重要因素。

资料图。【图片=纽斯频通讯社】

美国与伊朗在推进谈判的同时也进行军事准备，这种局势进一步加剧不确定性。短期缓和与长期冲突的可能性并存，对全球经济整体产生影响。

在此背景下，经济合作与发展组织（OECD）已将韩国今年的经济增长预期从原先的2.1%下调至1.7%，降幅为0.4个百分点。虽然全球整体增长预期维持不变，但韩国与欧元区被下调，被认为反映韩国经济对外依赖度较高以及对中东能源进口依赖较大的结构性特点。

相较之下，美国因人工智能（AI）投资扩大等因素，上调了增长预期；日本和中国则维持原有预测不变。

在OECD发布报告后，全球投资银行和研究机构也相继下调韩国增长预期。包括花旗和巴克莱在内的主要金融机构均对预测值进行了小幅下修。

有分析指出，如果国际油价长期维持在每桶100美元以上，韩国经济增长率可能每年下降0.5个百分点以上。

与此同时，通胀压力也在扩大。受能源价格上涨影响，消费者物价上行压力加大，形成对经济增长和物价的双重挤压。

尤其是在石化原料、半导体制造材料等关键领域，对中东依赖度较高，供应链中断风险也随之上升。

尽管政府正在推进约25万亿韩元规模的追加预算，但有观点认为，这一措施难以完全吸收外部冲击。如果中东局势长期化，今年实现2%经济增长目标也将面临较大困难。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社