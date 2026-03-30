부산시, BIFC D-space 5개사 입주 선정…금융 혁신 생태계 구축

디지털·해양·혁신금융 기업들 참여

부산 금융 생태계 조성 및 목표 설정

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 부산국제금융센터(BIFC) 63층 금융혁신 거점 디스페이스(D-space)의 입주기관 공모 최종 심사에서 총 5개사를 선정하고 케이디엑스(KDX)컨소시엄 입주도 확정 지었다고 30일 밝혔다.

부산국제금융센터[사진=부산시] 2026.01.29

이는 부산 금융중심지 3대 전략 분야를 선도할 기업들로, 국내외 금융기관 유치 활동의 성과다. 디지털금융 분야에서는 국내 최초 조각투자 장외거래소 준비법인인 KDX 컨소시엄과 DB증권이 입주한다.

KDX는 실물자산 기반 수익증권 발행·유통으로 투자 시장을 활성화하고 기업 자금 조달을 지원한다. DB증권은 부산 특화 토큰증권(STO) 생태계 조성과 핀테크·블록체인 협업을 추진한다.

해양금융 분야에서는 글로벌 해운중개사 클락슨코리아와 해양 자산운용사 워터라인파트너스가 합류한다. 클락슨코리아는 부산지점 설립으로 국내 해운사 네트워크를 강화하고 글로벌 해운시장 자문 기능을 확대한다.

워터라인파트너스는 해운 ESG펀드 경험을 바탕으로 올해 하반기 서울 본사를 부산으로 이전해 '부산 혁신 펀드'를 조성한다.

혁신금융 분야 시너지IB투자는 유망 벤처·스타트업 발굴·육성을 담당한다. 이는 금융 자본이 실물 경제 혁신으로 이어지는 선순환을 형성하고 부산을 기술금융 허브로 키운다.

시는 이번 유치를 통해 분야 간 협력 네트워크가 강화되고 금융 생태계가 조성돼 세계 금융중심지 초석이 될 것으로 기대한다.

박형준 시장은 "이번 5개사 유치는 부산의 세계 금융 경쟁력을 입증한다"며 "디지털·해양·기술 융합 모델로 런던·뉴욕과 어깨를 나란히 하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com