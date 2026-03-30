부산시, 서부산 축제 연계 문화·관광 활성화 논의

문화·관광 상권 연계 통한 발전 전략 제시

서부산, 문화·관광 중심지로 발전 가능성



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시와 부산관광공사는 30일 오후 4시30분 서부산 축제의 문화·관광 발전 방안을 모색하는 토크콘서트를 개최한다고 밝혔다.

서부산 축제, '이음' 토크콘서트 포스터[사진=부산시] 2026.03.30

사하구 홍티아트센터에서 열리는 이번 행사는 '따로에서 같이, 서부산의 즐거움을 잇다'를 슬로건으로 진행된다.

서부산 축제가 단발성 행사에 그치지 않고 문화·공연·전시와 야간·생태관광, 지역 상권 등 다양한 분야로 확장할 수 있는 전략을 논의할 예정이다.

행사에는 성희엽 미래혁신부시장을 비롯해 전문가, 교수, 유관기관 관계자, 시민단체, 상인, 시민 등 100여 명이 참석한다.

이정실 부산관광공사 사장, 박용헌 부산축제조직위원회 사무처장, 권장욱 동서대 교수가 서부산권 축제·관광 현황과 발전 전략을 발표한 후, 성희엽 부시장이 축제기획자, 문화공연인, 서부산권 상인, 대학생 등 4명의 패널과 함께 토크콘서트를 진행한다.

성 부시장은 "서부산을 사람이 모이고 찾고 싶은 곳으로 만들기 위해서는 축제와 연계한 문화·관광 활성화가 중요하다"며 "축제 방문객이 공연과 전시도 즐기고, 주변 상권에서 지역의 맛과 멋을 경험하는 선순환 구조를 만들어 서부산이 부산 문화·관광의 새로운 거점으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com