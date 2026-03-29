[오늘날씨] 서울 한낮 20도…안개·미세먼지 '나쁨'

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 일요일인 29일은 전국에 구름이 많은 가운데 안개와 미세먼지가 함께 나타나는 봄 날씨가 이어지겠다.
기상청에 따르면 이날 전남권과 제주도는 대체로 흐리겠고, 그 밖의 지역은 가끔 구름이 많겠다. 오전까지 충남 서해안을 중심으로 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고, 그 밖의 지역에서도 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 나타나는 곳이 있겠다.
미세먼지는 수도권·세종·충남에서 '나쁨' 수준을 보이겠고, 그 밖의 권역은 '보통'으로 예상된다. 다만 대전·충북·전북·영남권은 오전 한때 '나쁨' 수준을 보일 전망이다.
전국 내륙을 중심으로 대기는 매우 건조하겠다. 건조특보가 발효된 수도권과 강원 내륙, 대전, 충북, 전라 동부, 경북권, 경남 서부 내륙을 중심으로 건조한 상태가 이어지겠다. 바람도 약간 강하게 불어 화재에 주의가 필요하다.
기온은 당분간 평년보다 높은 수준을 유지하겠다. 아침 최저기온은 2~11도, 낮 최고기온은 16~22도로 예상된다.
주요 도시 아침 최저기온은 ▲서울 8도 ▲인천 6도 ▲춘천 3도 ▲강릉 7도 ▲대전 6도 ▲대구 8도 ▲전주 7도 ▲광주 9도 ▲부산 11도 ▲제주 11도다. 낮 최고기온은 ▲서울 20도 ▲인천 17도 ▲춘천 22도 ▲강릉 19도 ▲대전 21도 ▲대구 22도 ▲전주 21도 ▲광주 22도 ▲부산 18도 ▲제주 19도로 예상된다.
중부 내륙과 남부를 중심으로 낮 기온이 20도 안팎까지 오르면서 낮과 밤의 기온 차는 15~20도로 크게 벌어지겠다.
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