[오늘날씨] 전국 흐리고 곳곳 눈·비

[서울=뉴스핌] 유재선 인턴기자 = 월요일인 9일은 전국이 흐린 가운데 오전에 눈 또는 비가 내릴 전망이다.
기상청에 따르면 이날 중부지방은 대체로 흐린 날씨를 보이고 수도권과 강원영서, 충청도, 전북 서해안은 오전 한때 눈 또는 비가 내린 뒤 그치겠다. 전남과 전북 동부, 경남, 경북 내륙은 대체로 맑다 오후 한때 흐린 뒤 차차 개겠다. 강원 영동과 경북 동해안은 오전부터 차차 흐려져 눈 또는 비가 내린뒤 늦은 오후부터 그치겠다.
예상 적설량은 경기북부·남동부 1cm 안팎, 서울·인천·경기남서부 1cm 미만, 강원산지 1~5cm, 강원내륙 1~3cm, 충북중·북부 1cm 안팎, 세종·충남북부내륙 1cm 미만, 경북북동내륙·북동산지 1cm 미만이다.
예상 강수량은 서울·인천·경기·서해5도 1mm 안팎, 강원동해안·산지 5mm 미만, 강원내륙 1mm 안팎, 대전·세중·충남·충북북부·중부 1mm 안팎, 경북동해안·울릉도·독도 5mm 미만, 경북북동내륙·북동산지 1mm 안팎이다.
아침 최저기온은 -4~2도로 예상된다. ▲서울 1도 ▲인천 1도 ▲수원 0도 ▲춘천 -3도 ▲강릉 2도 ▲청주 -1도 ▲대전 -2도 ▲전주 -2도 ▲광주 -1도 ▲대구 0도 ▲부산 2도 ▲울산 1도 ▲제주 4도다.
낮 최고기온은 6~12도로 예상된다. ▲서울 7도 ▲인천 7도 ▲수원 6도 ▲춘천 8도 ▲강릉 8도 ▲청주 8도 ▲대전 8도 ▲전주 9도 ▲광주 9도 ▲대구 10도 ▲부산 12도 ▲울산 10도 ▲제주 9도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5~2.5m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 1.0~2.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '보통'으로 예상된다.
