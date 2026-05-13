[오늘의 국회일정] 상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 5월 13일

AI 핵심 요약beta
- 여야 의원실이 7일 세미나와 토론회를 열었다.
- 소통관에서 김재섭 등 의원들이 기자회견을 가졌다.
- 민주당·국민의힘 의원총회와 조국혁신당 공약 발표를 진행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆의원실 세미나
07:00 정동영 의원실, 피지컬AI 프론티어 강국 신기술 전략포럼 / 의원회관 신관 제1세미나실
10:00 소병훈 의원실, 가임기 여성 가임력 검진 도입 국회 토론회 / 의원회관 제6간담회의실
10:00 박상혁 의원실, 교원 정치기본권 쟁점과 과제 / 의원회관 제2소회의실
13:30 이훈기 의원실 등, 벤처투자 선순환을 위한 투자회수 구조 개선 토론회 / 의원회관 제8간담회의실
14:00 정혜경 의원실, 공탁제 도입 방안과 현장의 과제 / 의원회관 제10간담회의실
14:00 전종덕 의원실 등, 국민연금의 사회투자 어떻게 가능한가 / 의원회관 제4간담회의실
14:00 윤준병 의원실 등, 글로벌 에너지 공급망 위기와 한-러 북극항로 협력 / 의원회관 제11간담회의실
14:00 김건 의원실, 북한 헌법 두 국가 선언과 우리의 대응 방향 / 의원회관 제5간담회의실
14:00 권영진 의원실, 화재에 안전한 사업현장 구축을 위한 토론회 / 의원회관 신관 제2세미나실
14:30 김우영 의원실, 유료방송산업 진흥을 위한 규제 합리화 방안 / 의원회관 제6간담회의실
◆소통관 기자회견
09:00 김재섭 의원, [현안 기자회견]
09:20 조정훈 의원, [선거 관련 기자회견]
09:40 용혜인 의원, [전남광주 통합 준비 예산 조속 지원 촉구 기자회견]
10:00 노서영 대변인, [기본소득당 청년후보단 생활동반자조례 공약 발표 기자회견]
10:20 이준석 의원, [개혁신당 정승연 후보 연수갑 국회의원 보궐선거 출마선언 기자회견]
10:40 이해식 의원, [현안 기자회견]
11:00 곽상언 의원, [현안 기자회견]
11:20 김소희 의원, [서민민생대책위원회 기자회견]
13:20 한준호 의원, [정치 현안 기자회견]
13:40 박주민 의원, [현안 기자회견]
14:00 김민전 의원, [연금개혁청년행동 기자회견]
14:20 박태우 부대변인, [더불어민주당-진보당 송파구청장 후보 단일화 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 총괄상임선대위원장
09:30 기자회견 / 국회 본관 당대표회의실
14:00 제22대 국회 후반기 국회의장단 후보 선출 의원총회 / 국회 본관 246호(제4회의장)
*한병도 상임공동선대위원장
10:00 전북·새만금 사업 지원 현장간담회 / 새만금33센터
14:00 제22대 국회 후반기 국회의장단 후보 선출 의원총회
◆국민의힘
*장동혁 당대표
09:00 제22대 국회 후반기 국회부의장 후보자 선출 의원총회 / 국회 본관 246호
11:00 국민무시 심판 공소취소 저지 국민선거대책위원회 출범식 및 제1차 회의 / 중앙당사 지하1층 다목적홀
14:00 김영환 충북도지사 후보 선거사무소 개소식 겸 선거대책위원회 발대식 / 충북 청주시 흥덕구 사직대로 14
*송언석 원내대표
09:00 제22대 국회 후반기 국회부의장 후보자 선출 의원총회 / 국회 본관 246호
11:00 국민무시 심판 공소취소 저지 국민선거대책위원회 출범식 및 제1차 회의 / 중앙당사 지하1층 다목적홀
14:00 이용 경기 하남갑 국회의원 후보 책임캠프 개소식 / 경기도 하남시 하남대로 747, 1층
◆조국혁신당
*조국 조국혁신당 평택을 국회의원 재선거 후보
08:00 MBC라디오 김종배 시선집중 전화인터뷰
13:30 화양지구 총연합회 현장 간담회 (현덕면 화양현화로 98)
16:00 괴태곶봉수대 되찾기 안전대책 시민운동본부 정책협약식(포승읍 호암길 58)
*서왕진 원내대표
10:30 2026 지방선거사회권선진국 정책공약 발표 기자회견 / 국회 본관 224호
14:00 환경영향평가 공탁제 도입 방안 및 현장의 과제 토론회 / 의원회관 제10간담회의실
◆개혁신당
*이준석 당대표
07:30 YTN-R <장성철의 뉴스명당> 출연
09:00 2026 미래금융포럼(제15회) / 웨스틴 조선 서울
10:20 정승연 인천 연수구갑 국회의원 출마 기자회견 / 소통관 기자회견장
*천하람 원내대표
10:20 정승연 인천 연수구갑 국회의원 출마 기자회견 / 소통관 기자회견장
jeongwon1026@newspim.com