[오늘의 정치일정] 5월 13일(수)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 26일 중국 부총리와 美 재무장관을 접견했다.
- 외교부 장관이 UN 인권대표를 만나고 통일부 장관도 면담했다.
- 민주당·국민의힘 의원총회와 각당 기자회견·출범식을 열었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
<청와대>
-대통령
09:30 '허리펑' 중국 국무원 부총리 접견 (청와대)
10:30 '스콧 베센트' 美 재무장관 접견
<외교부>
-장관
08:00 비상경제본부회의10:30 UN 인권최고대표 접견
19:00 TCS 사무총장단 만찬 간담회
-1차관
통상업무
-2차관
15:00 한-핀란드 워킹홀리데이 협정 서명식
<통일부>
-장관
10:00 폴커 튀르크 유엔 인권최고대표 면담 (장관실)
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
미국 국외출장
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
10:30 코트라 국외 사적지 업무협약 (서울지방보훈청)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 총괄상임선대위원장
09:30 기자회견 (국회 본관 당대표회의실)
14:00 제22대 국회 후반기 국회의장단 후보 선출 의원총회 (국회 본관 246호, 제4회의장)
-한병도 상임공동선대위원장
10:00 전북·새만금 사업 지원 현장간담회 (새만금33센터)
14:00 제22대 국회 후반기 국회의장단 후보 선출 의원총회
<국민의힘>
-장동혁 당대표
09:00 제22대 국회 후반기 국회부의장 후보자 선출 의원총회 (국회 본관 246호)
11:00 국민무시 심판 공소취소 저지 국민선거대책위원회 출범식 및 제1차 회의 (중앙당사 지하1층 다목적홀)
14:00 김영환 충북도지사 후보 선거사무소 개소식 겸 선거대책위원회 발대식 (충북 청주시 흥덕구 사직대로 14)
-송언석 원내대표
09:00 제22대 국회 후반기 국회부의장 후보자 선출 의원총회
11:00 국민무시 심판 공소취소 저지 국민선거대책위원회 출범식 및 제1차 회의
14:00 이용 경기 하남갑 국회의원 후보 책임캠프 개소식 (경기도 하남시 하남대로 747, 1층)
<조국혁신당>
-서왕진 원내대표
10:30 2026 지방선거사회권선진국 정책공약 발표 기자회견 (국회 본관 224호)
14:00 환경영향평가 공탁제 도입 방안 및 현장의 과제 토론회 (의원회관 제10간담회의실)
<개혁신당>
-이준석 당대표
07:30 YTN-R <장성철의 뉴스명당> 출연
09:00 2026 미래금융포럼(제15회) (웨스틴 조선 서울)
10:20 정승연 인천 연수구갑 국회의원 출마 기자회견 (소통관 기자회견장)
-천하람 원내대표
10:20 정승연 인천 연수구갑 국회의원 출마 기자회견 (소통관 기자회견장)