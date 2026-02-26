[오늘날씨] 한낮 15도 '포근'…전국 대체로 흐림

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 26일인 목요일은 전국 대부분 지역 기온이 평년보다 높고 한낮 15도까지 오르며 포근할 전망이다.
기상청에 따르면 강원영동과 경상권, 제주도는 대체로 흐리겠고 그 밖의 전국 대체로 맑다가 오전부터 차차 흐려지겠다. 제주도는 곳에 따라 가끔 비가 내리겠다.
새벽까지 부산·울산과 경북남부동해안 곳에 따라 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지겠다.
미세먼지 농도는 전국에서 '좋음'~'보통' 수준을 보이겠다.
아침 최저기온은 -4~8도로 전망된다. ▲서울 2도 ▲인천 2도 ▲춘천 -4도 ▲강릉 4도 ▲대전 1도 ▲대구 5도 ▲전주 1도 ▲광주 3도 ▲부산 7도 ▲제주 9도 ▲울릉도·독도 5도이다.
낮 최고기온은 10∼16도로 예상된다. 지역별로 보면 ▲서울 15도 ▲인천 10도 ▲춘천 15도 ▲강릉 12도 ▲대전 15도 ▲대구 16도 ▲전주 16도 ▲광주 15도 ▲부산 14도 ▲제주 13도 ▲울릉도·독도 10도다.
바다 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼3.0m 수준으로 전망된다.
