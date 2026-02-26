KB국민은행, 기술보증기금과 미래전략산업 생산적 금융 확대

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행이 기술보증기금과 협력해 미래전략산업을 위한 생산적 금융 확대를 추진한다고 26일 발표했다.
KB국민은행이 기술보증기금에 130억원을 특별출연해 총 4300억원 규모의 보증서 담보대출을 지원할 예정이다. 양사는 지난 25일 'A to F 미래전략산업 육성을 위한 생산적 금융 지원 업무협약'을 체결했다.
지원 대상은 A(A.I.), B(Bio), C(Contents & Culture), D(Defence), E(Energy), F(Factory) 부문에서 우수한 기술력을 갖춘 중소기업이다. 또, KB ESG컨설팅, KB이노베이션 허브센터 입주기업, KB굿잡 취업박람회를 통해 인력을 확보한 기업도 포함된다.
기술보증기금은 협약보증 대상 기업에 3년간 100% 보증비율 우대 혜택을 제공하며, 은행에서는 연간 0.8%p씩 2년간 총 1.6%p의 보증료 지원 혜택을 시행한다.
이와 함께 KB국민은행은 지역 소상공인과 중소기업을 위해 700억원 규모의 특별출연을 통해 약 1조 1000억원 이상의 대출 지원을 예고해 지역 균형 발전에도 기여할 계획이다.
KB국민은행 관계자는 "이번 지원은 우수한 기술력을 보유한 중소기업을 지원하고 미래 성장 동력을 육성하기 위해 마련됐다"며 "산업 생태계의 지속 가능한 성장을 위해 생산적 금융을 지속적으로 확장할 것"이라고 밝혔다.
