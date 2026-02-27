[오늘날씨] 남부·영동 곳곳 '비'…서울 한낮 15도

아침 최저기온 1~8도·낮 최고기온 7~17도

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 금요일인 27일은 남부지방과 강원 영동 중심으로 비가 오겠다.

기상청에 따르면 이날 전국이 흐린 가운데 남부지방, 강원 영동, 제주도 등이 흐리고 비가 내리겠다.

기상청에 따르면 27일은 전국이 흐리다가 오전부터 중부지방, 오후부터 남부지방은 차차 맑아지겠지만 강원영동과 제주도는 대체로 흐리겠다.. [사진=뉴스핌 DB]

예상 강수량은 강원 동해안·산지 5mm 미만, 광주·전남 5mm 안팎, 전북 1mm 안팎, 부산·울산·경남 5mm 안팎, 대구·경북남부, 울릉도·독도 5mm 미만, 제주도 5~20mm다. 강원 산지에서는 1㎝ 안팎 눈이 내릴 전망이다.

아침 최저기온은 1~8도로 예상된다. ▲서울 5도 ▲인천 5도 ▲수원 4도 ▲춘천 2도 ▲강릉 5도 ▲청주 5도 ▲대전 5도 ▲전주 6도 ▲광주 6도 ▲대구 7도 ▲부산 8도 ▲울산 8도 ▲제주 11도다.

낮 최고기온은 7~17도가 전망된다. ▲서울 15도 ▲인천 12도 ▲수원 14도 ▲춘천 13도 ▲강릉 7도 ▲청주 14도 ▲대전 15도 ▲전주 17도 ▲광주 16도 ▲대구 12도 ▲부산 12도 ▲울산 11도 ▲제주 13도다.

바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~2.5m, 동해 앞바다 1.0~2.5m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.

gdy10@newspim.com