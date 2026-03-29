李대통령 "고문 조작 훈포장 박탈은 당연한 조치"

"비극 다시 발생 않게 할 것"
[서울=뉴스핌] 이영종 전문기자 = 이재명 대통령은 29일 "고문과 사건 조작, 사법 살인 같은 최악의 국가폭력 범죄자들에게 준 훈포장 박탈은 만시지탄이나 당연한 조치"라고 밝혔다.
이 대통령은 이날 아침 SNS인 'X'에 올린 글에서 "국가폭력 범죄의 형사 공소시효와 민사 소멸시효 배제법도 꼭 추진하겠다"며 이같이 강조했다.
또 "오늘 최악의 국가폭력 사건인 제주 4.3 참배를 갑간다"며 "영문도 모른채 이유 없이 죽창에 찔리고 카빈 총에 맞고 생매장당해 죽은 원혼들의 명복을 빈다"고 말했다.
이어 "다시는 대한민국에 이런 비극이 발생하지 않게 하겠다"고 밝혔다.
이 대통령은 '남영동 절규어린 '금빛 훈장' 박탈되나…경찰, 7만개 전수조사'라는 제목의 연합뉴스 기사를 링크했다.
이 글에 그는 '#비정상의정상화', '#국가폭력범죄시효배제'라는 해시태그를 달았다.
이 대통령의 글에는 '사필귀정입니다'라거나 '제자리로 돌아와 아름다운 모습'이라는 지지의 댓글이 주로 달렸지만, 북한의 천안함 폭침 도발로 숨진 장병의 유족들이 '북한의 사과를 받아달라'고 요청한데 대해 이 대통령이 "사과하란다고 하겠나"라고 말한 기사를 올려 형평성의 문제를 지적한 글도 올라왔다.
yjlee@newspim.com