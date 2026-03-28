[H리그] 부산시설공단, 인천광역시청 꺾으며 여자부 포스트시즌 진출 눈앞

2위 삼척시청, 광주도시공사 잡으며 2위 지켜
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 부산시설공단이 중요한 승리를 거두며 포스트시즌 진출에 한 걸음 더 다가섰다.
부산시설공단은 28일 강원특별자치도 삼척시민체육관에서 열린 핸드볼 H리그 여자부 경기에서 인천광역시청을 33-29로 제압했다.
이날 승리로 부산시설공단은 9승 3무 5패(승점 21)를 기록하며 3위 자리를 지켜냈다. 반면 인천광역시청은 9연패의 늪에 빠지며 1승 16패(승점 2)로 최하위인 8위에 머물렀다.
포스트시즌 경쟁에서도 청신호가 켜졌다. 부산시설공단은 남은 4경기에서 승점 2만 추가하면 최소 4위를 확보하게 되며, 3·4위 팀에 주어지는 준플레이오프 진출권을 손에 넣게 된다. 2위 삼척시청 핸드볼팀과의 격차는 승점 5로, 플레이오프 직행 가능성도 완전히 사라진 것은 아니다.
이날 경기의 주인공은 단연 권한나였다. 그는 혼자서 10골에 3도움을 기록하는 맹활약으로 공격을 이끌었고, 경기 최우수선수(MVP)로 선정되며 팀 승리를 견인했다.
인천광역시청 역시 쉽게 물러서지 않았다. 임서영, 강샤론, 배현주가 각각 5골씩 넣으며 분전했지만, 경기 후반 집중력에서 밀리며 아쉬운 결과를 받아들여야 했다.
같은 날 열린 다른 경기에서는 순위 싸움이 더욱 치열하게 전개됐다. 서울시청과 경남개발공사는 23-23으로 승부를 가리지 못했다. 이 결과로 경남개발공사는 7승 3무 7패(승점 17)로 4위를 유지했고, 서울시청은 5승 4무 8패(승점 14)를 기록하며 대구광역시청을 제치고 5위로 한 계단 올라섰다.
또 다른 경기에서는 삼척시청이 광주도시공사를 25-24로 꺾었다. 접전 끝에 승리를 따낸 삼척시청은 13승 4패(승점 26)로 2위를 굳건히 지켰다. 반면 광주도시공사는 4승 13패(승점 8)에 머물며 남은 경기 결과와 관계없이 포스트시즌 탈락이 확정됐다.
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