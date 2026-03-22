[H리그] SK, 개막 후 16연승… 정규리그 우승 매직넘버 '1'

대구광역시청, 광주도시공사에 28-21

남자부 인천도시공사, 두산 꺾고 3연승

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = SK 슈가글라이더즈가 삼척시청을 꺾고 개막 16연승을 질주하며 정규리그 전승 우승까지 시야에 넣었다.

SK는 22일 부산 기장체육관에서 열린 2025-2026 핸드볼 H리그 여자부 3라운드에서 삼척시청을 25-18로 이겼다. 16전 전승(승점 32)을 기록한 SK는 남은 5경기에서 1승만 추가해도 정규리그 1위를 확정하게 됐다. 2위 삼척시청은 12승 4패(승점 24)로 승점 8점 차 뒤를 쫓고 있다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = SK 강경민이 22일 2025-2026 핸드볼 H리그 여자부 3라운드 삼척시청전에서 러닝슛을 하고 있다. [사진=한국핸드볼연맹] 2026.03.22 psoq1337@newspim.com

전반을 13-8로 앞선 SK는 후반 초반 15-13까지 추격을 허용했지만 이후 7골을 연속으로 몰아넣어 한때 9점 차(22-13)까지 달아나며 승기를 잡았다.

에이스 강경민이 팀 최다인 7골, 김하경이 6골, 최지혜가 5골을 기록하며 공격을 이끌었다. 골키퍼 박조은은 16세이브로 약 50%의 방어율을 올리며 경기 MVP에 선정됐다. 삼척시청에선 일본 대표 출신 긴조 아리사가 5골을 넣고 박새영 골키퍼가 13세이브로 분전했다.

이어 벌어진 여자부 경기에선 대구광역시청이 광주도시공사를 28-21로 눌렀다.

가장 앞서 열린 남자부 경기에서는 인천도시공사가 두산을 33-29로 꺾고 3연승을 질주했다. 인천도시공사는 18승 2패(승점 36)로 1위 자리를 더욱 굳혔고 3연패에 빠진 두산은 6승 1무 13패(승점 13)로 5위에 머물렀다. 인천도시공사는 MVP에 선정된 이요셉이 12골을 넣으며 공격을 주도했고, 이창우 골키퍼가 15세이브로 두산의 공격을 차단하면서 팀을 승리로 이끌었다.

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