[프로야구] 롯데, 2026시즌 유니폼 선보여…기능·친환경↑

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 프로야구 롯데 자이언츠가 2026시즌을 위해 기능성과 친환경성을 강화한 신규 유니폼을 선보인다.
롯데는 지난 27일 "통풍과 탄력성이 뛰어난 'BD원단'을 적용한 새 유니폼을 출시했다"고 밝혔다. 이는 선수단이 직접 선정한 것으로 알려졌다.
이 유니폼은 공기 순환 구조를 통해 땀과 열기를 빠르게 배출할 수 있다. 장시간 야외 경기 환경을 고려해 선수들의 체온 상승과 체력 부담을 줄일 수 있다는 평가다.
또한 어깨·겨드랑이·허리 부위의 신축성을 강화해 경기 중 움직임을 편하게 만들었다. 스윙, 송구, 슬라이딩 등 다양한 동작을 원활하게 수행할 수 있다.
리사이클 원사를 사용해 지속 가능한 유니폼으로 제작할 수 있는 친환경 요소도 반영했다.
유니폼 디자인도 새롭게 구성했다. 지난해 팬들에게 호응을 받은 '올드 홈 스트라이프 유니폼'을 이어'올드 원정 유니폼'을 출시한다. 부산의 상징을 담은 동백 유니폼과 모자도 동백 시리즈에 맞춰 착용한다.
밀리터리 시리즈는 기존 육군에 이어 해군과 공군까지 확대해 총 3종으로 구성했다.
지난달 진행한 '2026 팬 디자인 콘테스트'에서 1위를 차지한 '서머 유니폼'은 혹서기 기간 중 선수단이 직접 착용하고 경기에 나설 예정이다.
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