[프로야구] "운동회·바비큐·에버랜드 데이트"... 10개 구단 개성 담긴 시즌 공약

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026시즌 개막을 앞두고 열린 KBO 미디어데이에서 각 구단을 대표하는 선수들이 개성 넘치는 '시즌 공약'을 내놓으며 팬들의 이목을 집중시켰다.
10개 대표 선수들은 26일 서울 잠실 롯데호텔에서 열린 2026 KBO 미디어데이에 참석해 시즌 공약을 공개했다. 각 구단을 대표해 참석한 선수들은 미디어데이 단골 질문인 '시즌 공약'에 대해 각자 자신이 생각해 온 공약을 설명했다.
가장 먼저 2연패에 도전하는 LG 트윈스의 박해민은 "우승만 바라보고 있어 공약을 따로 준비하지 못했다"라고 말하며 마이크를 넘겼다.
대신 바통을 이어받은 임찬규이 재치 있는 공약으로 분위기를 달궜다. 그는 "지난해 우승 후 곤지암에서 바비큐 파티를 하고, 마곡에서 단장님과 맥주 파티를 했다"라며 "올해도 우승하면 단장님의 사비로 고급 위스키와 샴페인을 준비해 팬들과 함께하는 자리를 만들겠다"라고 밝혀 웃음을 자아냈다.
새 시즌 반등을 노리는 키움의 임지열은 보다 실질적인 팬 참여 이벤트를 내세웠다. 그는 "구단에서 운영 중인 자선 카페에 많은 팬들이 오지 못해 아쉬움이 있었다"라며 "올해는 규모를 확대해 더 많은 팬들과 함께할 수 있도록 하겠다"라고 말했다.
롯데의 유격수 전민재는 색다른 공약으로 눈길을 끌었다. 그는 "성적과 관계없이 선수들이 직접 가이드가 되어 팬들을 부산 곳곳으로 안내하고, 이후 야구장으로 돌아와 바비큐 파티를 함께하겠다"라고 밝혀 현장의 큰 호응을 얻었다.
NC의 김주원은 팬들과의 식사 자리를 약속했다. 그는 "소고기집에서 팬들과 함께 시간을 보내고 싶다"라며 보다 친근한 방식의 소통을 예고했다. 삼성의 베테랑 포수 강민호 역시 지난해 지키지 못했던 '에버랜드 데이트' 공약을 다시 꺼내 들며 "올해는 반드시 약속을 지키겠다"라고 다짐했다.
KT의 중심 타자 안현민은 팬들과 함께하는 체육 이벤트를 제안했다. 그는 "팬들을 야구장으로 초청해 선수들과 함께하는 운동회를 열겠다"라며 "가을야구에 진출할 경우에는 운동을 좋아하는 팬들과 함께 웨이트 트레이닝 시간을 갖겠다"라고 덧붙여 웃음을 안겼다.
SSG의 마무리 투수 조병현은 지난해 호응을 얻었던 이벤트의 확장을 약속했다. 그는 "작년에 진행했던 '섬곤전'을 다시 개최하고, 더 많은 팬들이 즐길 수 있도록 TV 중계 등 다양한 방식으로 확대하겠다"라고 밝혔다.
한화의 문현빈은 "좋은 성적으로 보답한 다음에 10개 구단 구독자 1위 '이글스 TV'와 유튜브 콘텐츠를 진행하겠다"라고 말해 궁금증을 이끌어낸 뒤 "궁금하면 구독해달라"고 덧붙이며 웃음을 자아냈다.
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