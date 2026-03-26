[프로야구] 개막전 선발 투수 공개...외인 천하 속 '토종 에이스' 구창모 출격

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026시즌 KBO리그 개막을 앞두고 각 구단의 선발 카드가 모두 공개됐다. 지난해 개막전에서는 외국인 투수들이 전면에 나섰던 것과 달리, 올해는 구창모(NC)가 국내 투수의 자존심을 지켰다.

오는 28일 열리는 개막전은 잠실(LG-KT), 인천(KIA-SSG), 대전(키움-한화), 대구(롯데-삼성), 창원(두산-NC) 등 전국 5개 구장에서 동시에 막을 올린다. 개막을 이틀 앞둔 26일 서울 송파구 롯데호텔월드에서 열린 미디어데이에서 10개 구단 감독들은 일제히 개막전 선발 투수를 발표하며 시즌 초반 구상을 드러냈다.

[서울=뉴스핌] NC의 선발 투수 구창모가 2025년 10월 6일에 열린 삼성과의 와일드카드 1차전에 선발 등판한 후 환호하고 있다. [사진 = NC 다이노스] 2026.10.06 wcn05002@newspim.com

이번 개막전 선발진은 외국인 투수 9명, 국내 투수 1명으로 구성됐다. 그 유일한 토종 선발의 주인공은 NC의 좌완 에이스 구창모다. 구창모는 건강만 유지한다면 리그 최정상급 투수로 평가받는 자원이다.

2020년에는 15경기 9승 무패 평균자책점 1.74라는 압도적인 성적을 기록했고, 2022년에도 11승 평균자책점 2.10으로 에이스 역할을 수행했다. 군 복무와 부상 재활을 거쳐 돌아온 지난해에도 안정적인 투구를 이어갔으며, 이번 시범경기에서도 무실점 피칭을 선보이며 건재함을 입증했다.

구창모와 맞붙는 두산은 크리스 플렉센을 선발로 낙점했다. 2020년 두산에서 활약하며 팀의 핵심 선발로 자리 잡았던 플렉센은 이후 메이저리그에 복귀했다가 6년 만에 KBO리그로 돌아왔다. 시범경기에서 12이닝이 넘는 동안 삼진 21개를 잡아내며 압도적인 구위를 과시했다.

요니 치리노스. [사진=LG 트윈스]

잠실에서 열리는 또 다른 경기에서는 디펜딩 챔피언 LG가 요니 치리노스를 선발로 내세운다. 치리노스는 지난해 13승으로 팀 내 최다승을 기록하며 우승에 기여했고, 그 공로를 인정받아 2년 연속 개막전 선발이라는 중책을 맡게 됐다.

이에 맞서는 KT는 새 외국인 투수 맷 사우어를 출격시킨다. 사우어는 메이저리그 경험을 갖춘 투수로, KBO리그 데뷔전을 개막전이라는 큰 무대에서 치르게 된다.

외국인 선수 3명이 모두 바뀐 한화는 새 외국인 투수 윌켈 에르난데스가 선발 투수로 나선다. 최고 시속 155㎞의 포심 패스트볼을 던지는 에르난데스는 두 차례 시범경기 등판에서 1패, 평균자책점 4.50으로 부진했다.

[대전=뉴스핌] 이웅희 기자=한화 윌켈 에르난데스가 16일 두산과의 시범경기에 선발등판해 힘차게 공을 던지고 있다. [사진=한화이글스] 2026.03.16 iaspire@newspim.com

반면 키움은 2020년 다승왕 출신 라울 알칸타라를 앞세운다. 알칸타라는 지난해 대체 외국인 선수로 키움 선수단에 합류, 19경기 8승 4패 평균자책점 3.27로 활약했다. 그는 올해 시범경기에서도 2경기 2승, 평균자책점 0.00으로 완벽한 피칭을 선보였다.

인천에서는 SSG와 KIA가 격돌한다. SSG는 미치 화이트를 선발로 예고했다. 화이트는 지난해 11승을 거두며 팀 마운드의 중심 역할을 했고, 부상으로 늦게 시즌을 시작했던 아쉬움을 털고 올해는 개막전부터 출격한다.

[서울=뉴스핌] SSG의 외국인 투수 미치 화이트가 21일 열린 키움과의 시범경기에서 3.2이닝 5실점으로 무너졌다. [사진 = SSG 랜더스] 2026.03.21 wcn05002@newspim.com

3년 연속으로 KIA와 함께 하고 있는 네일은 2년 연속 KIA 개막전 선발 투수가 됐다. 2024년 KIA 통합 우승의 주역인 네일은 지난해 8승에 그쳤지만, 평균자책점 2위(2.25)에 오르는 변함없는 기량을 뽐냈다.

대구에서는 시범경기 1위를 차지한 롯데가 엘빈 로드리게스를 선발 카드로 꺼내 들었다. 강력한 구위를 지닌 로드리게스는 빠른 공을 바탕으로 압도적인 투구를 펼칠 수 있는 자원이다. 다만 시범경기에서는 2경기 1승 평균자책점 5.00으로 주춤했다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 외국인 선발 후라도가 지난 7일 문학 SSG와의 경기에서 8이닝 1실점을 기록했다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2025.08.07 wcn05002@newspim.com

이에 맞서는 삼성은 '이닝 이터' 아리엘 후라도를 선발로 낙점했다. 후라도는 최근 3시즌 연속 두 자릿수 승리를 기록하며 꾸준함의 대명사로 자리 잡았고, 긴 이닝 소화 능력을 바탕으로 팀 마운드의 버팀목 역할을 하고 있다.

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